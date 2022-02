Nädalavahetus toob keerulised ilma- ja liiklusolud

Ööl vastu laupäeva sajab Eestis lund ja tuiskab, saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Külma on Ida-Eestis 4 kuni 10, Lääne-Eestis on õhutemperatuur -4 kuni +2 kraadi.

Hommik on Kesk- ja Ida-Eestis tuisune, Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi, saartel sekka vihma. On jäidet. Tuul püsib veel tugev, läänes pöördub edelasse. Idas on külma 2 kuni 6 kraadi, Lääne-Eestis on õhutemperatuur -1 kuni +2 kraadi.

Päeval Ida-Eestis lumesadu jätkub, kohati on veel tuisku. Lääne-Eestis sajab peamiselt lörtsi. Teed on libedad. Õhtu poole sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning ulatub 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur -5 kuni +2 kraadi.

Pühapäeval levib uus tihe sadu saartelt üle maa itta. Sajab lund ja lörtsi ning tugeva tuule tõttu ka tuiskab. Saartel rannikul tuleb pigem vihma. Öö on väheste miinuskraadidega, päeval tõuseb õhutemperatuur kõikjal null kraadist kõrgemale.

Esmaspäeva öösel sadu taandub ning tuule nõrgenedes ja taeva selginedes langeb õhutemperatuur Lääne-Eestis miinuspoolele, idas jääb null kraadi ümber. Päeval võib tihe lumesadu jõuda Kagu-Eestisse, mujal on sadu üksikutes kohtades. Õhutemperatuur on null kraadi ringis.

Teisipäeva ennelõuna on rahulikum, pärastlõunal levib järgmine lume- ja lörtsisadu läänest itta, kolmapäev võib pakkuda kuni õhtuni sajust puhkust.