Esimesed USA tugevdusüksused saabusid Poola

Esimesed USA sõjaväeüksused, mis on mõeldud NATO liitlasriikide tugevdamiseks Ida-Euroopas, saabusid laupäeval Poola kaguosas asuvasse Rzeszowi sõjaväebaasi.

"Nagu teatatud, on USA armee 82. õhudessantdiviisi brigaadi lahingugrupi esimesed elemendid Poolasse jõudnud," teatas Poola sõjaväe pressiesindaja.

USA president Joe Biden andis kolmapäeval käsu ligi 3000 lisasõduri saatmiseks Poola ja Rumeeniasse, et kaitsta Ida-Euroopat Venemaa vägede koondamisega Ukraina piiride lähistel vallandunud kriisi võimaliku ülekandumise eest.

USA relvajõudude allikad ütlesid, et umbes 1700 sõjaväelast, peamiselt 82. õhudessantdiviisi langevarjurid, lähetatakse Põhja-Carolinast Fort Braggist Poolasse "järgmiste päevade jooksul".

Pentagoni teatel saadetakse Rumeeniasse umbes 1000 USA sõjaväelasest koosnev üksus, mis praegu paikneb Saksamaal Vilseckis.

Venemaa on eitanud Ukrainasse tungimise plaane, kuid on paigutanud Ukraina piiride lähedusse rohkem kui 100 000 sõdurit ja ütleb, et võib võtta täpsustamata sõjalisi meetmeid, kui tema nõudmisi ei täideta, sealhulgas NATO lubadust mitte kunagi Ukrainat liikmeks võtta.

USA on täiendavalt kõrgendatud valmisolekusse seadnud 8500 sõdurit, mis vajaduse korral Euroopasse saata.

NATO kaitseministrid arutavad täiendavate abijõudude lähetamist järgmisel kohtumisel 16.-17. veebruaril.