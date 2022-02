Pence lükkas tagasi väite, nagu oleks ta saanud valimistulemused tühistada

Mike Pence rõhutas, et vastavalt USA põhiseadusele on valimiste õigus osariikide käes, sest riigi loojad ei tahtnud, et võim koonduks üksnes pealinna.

Vabariiklane Pence täpsustas, et kongressi ainus ülesanne on valijameeste kogu häälte avamine ja lugemine, kui osariik on need hääled kinnitanud. Asepresidendi roll on kongressi kahe koja juhina juhatada vastavat istungit, mitte tühistada antud hääli, lisas Pence.

"Vabariiklaste seas on neid, kes usuvad, et kongressi ühisistungi juhatajana oli mul ainuvõim lükata tagasi valijameeste hääled. Kuulsin sel nädalal, et president Trump ütles, et mul oli õigus valimistulemus tühistada. President Trump on eksiteel. Mul ei olnud seda õigust. Presidendiamet kuulub ameeriklastele ja ainult ameeriklastele," lausus Pence.