Lörtsisadu jätkub ka järgmistel päevadel

Ööl vastu pühapäeva on pilvkate võrdlemisi hõre, vaid Ida-Eestis võib kohati lund sadada. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 11, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Hommikul pilvkate tiheneb ja Lääne-Eestis sajab nii lund kui lörtsi, saartel ka vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb +1 kraadist saartel kuni -2 kraadini Rakveres ning Jõgeval.

Päeval liigub vihma- ja lörtsisadu üle Eesti itta. Mandril läheb sadu üle lumeks ning tuleb ka tuisku. Õhtu hakul Lääne-Eestist alates sadu siiski lakkab. Puhub jätkuvalt edela- ja lõunatuul 5 kuni 13 meetrit sekundis, saartel puhanguti ka kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Ettevaatust ka liikluses, sest teed muutuvad jäiseks.

Uue nädala algus jätkub sama ilmamustriga. Sadude lõppu on oodata alles neljapäeval. Temperatuurinäidud on samuti jätkuvalt soojemapoolsed ning neljapäevaks on kadunud ka öised väiksed miinuskraadid.