Kaevu kukkunud Maroko poisi päästeoperatsioon jätkub viiendat päeva

Laupäeval jõudsid päästjad poisi päästmiseks kaevatud augu kaudu temast meetri kaugusele, kuid vaheseinast läbiminek võib osutuda väga keeruliseks, ütlesid päästeoperatsiooni juhtivad ametnikud.

Viieaastane Rayan Awram kukkus 32 meetri sügavusse kaevu teisipäeval, kuidas see juhtus, pole praegu selge. Kuivõrd kaevu laius on sügavamal alla poole meetri, mõnedel andmetel ainult 25 sentimeetrit, ei saanud päästjad selle kaudu poissi päästma minna. Poisi päästmiseks kaevati tunnel ning laupäeval jõuti kaevamisega poisi asukohast meetri kaugusele.

"Päästjad on tunnelis. See on kõige ettearvamatum osa operatsioonist," ütles päästeoperatsiooni juhtiv Abdelhadi Thamrani ajakirjanikele.

Iga vale liigutus, kui päästjad üritavad end läbi puurida ja kaevata viimasest takistusest, võib põhjustada varingu ning Thamrani sõnul liigutakse edasi äärmiselt ettevaatlikult.

Thamrani sõnul on keeruline hinnata poisi tervislikku seisundit. Kaamera, mis kaevu põhja lasti, näitas, et poiss lamab külje peal. "Ma loodan, et me suudame ta elusalt kätte saada," ütles Thamrani.