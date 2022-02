Euroopa Keskpanga nõukogu liige näeb intressimäärade tõstmist

Hollandi keskpanga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Klaas Knot ütles pühapäeval, et ootab Euroopa Keskpangalt intressimäärade tõstmist selle aasta neljandas kvartalis.

Knot ütles Hollandi telesaatele Buitenhof, et ta toetab euroala keskpanga varade ostmise programmi võimalikult kiiret lõpetamist, vahendas Reuters.

"Ma eeldan, et meie esimene intressimäära tõstmine toimub umbes selle aasta neljandas kvartalis. Tavaliselt tõstaksime intressimäärasid veerandi protsendipunkti võrra, mul pole põhjust eeldada, et teeme teistsuguse sammu."

Ta lisas, et 2023. aasta alguses järgneb tõenäoliselt teine intressimäärade tõstmine.

"Kaks esimest intressitõusu järgnevad üksteisele üsna kiiresti, kuna viivad meid negatiivselt territooriumilt välja," ütles Knot.

Knot lisas, et kui inflatsiooniootused jäävad keskpanga kahe protsendilise eesmärgi juurde, pole enam põhjust intressimäärasid nii olulisel määral tõsta.

Neljapäeval ütles Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde, et intressimäärade tõstmine aastal 2022 on võimalik, aga ebatõenäoline.

Knot ütles, et eurotsooni inflatsioon, mis oli jaanuaris 5,1 protsenti, oli liiga kõrge ja kestab arvatavasti 2023. aastani, enne kui see taandub – eeldusel, et energiahindades enam ootamatut tõusu ei toimu.