Varguste arv kasvas mullu üheksa protsenti

Varguste arv Eestis kasvas mullu aastaga üheksa protsenti. Üle poole neist on endiselt kauplusevargused, kuid viimasel ajal on sagenenud vargused autodest.

Justiitsministeeriumi statistika järgi ulatus mullu varguste arv üle 7500, mis tegi aastaseks kasvuks üheksa protsenti.

Kõige rohkem on vargused sagenenud Harju-, Pärnu-, Rapla- ja Läänemaal. Veidi enam kui pool kõigist vargustest on kauplusevargused ning nende osakaal on jäänud pea muutumatuks.

"Vargused autodest on sagenenud. Ja mida siis varastatakse - esiteks on kõikvõimalikud asjad, mida inimesed autosse jätavad alates telefonidest kuni käekottideni, aga lisaks on tööriistasid varastatud ja näiteks kasvõi droone, elektritõukerattaid, lihtsalt tõukerattaid," rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Sissemurdmiste arvu kasvu on märganud ka turvaettevõtte G4S töötajad ning vargad ise on sealjuures muutunud.

"Pigem võib-olla nahaalsemaks, julgeks öelda, just siin viimaste kuude kogemuse pealt eelkõige. Kui aastaid on needsamad seitse kuni kaheksa protsenti leibkondi, kellel on kodus koduvalve olemas olnud, saanud ennast üsna turvaliselt tunda, siis viimaste kuude jooksul me oleme näinud, et vargad ikkagi proovivad jõudu ka valvatavate kodude suunal," ütles G4S erakliendi juht Tarmo Pärjala.

Parasjagu Tallinna kesklinnas väljakutsetele vastav G4Si turvatöötaja Elvar kirjeldas tavapäraseid väljakutseid. "Paanikad. Siis on sissetungihäired. Paanika-väljakutse on enamasti seotud agressiivse joobes inimesega. Sissetungihäirele vastates veendub turvatöötaja kõigepealt, kas maja ümbrus on korras, kas aknad on kinni, terved, uksed on kinni, terved, ja siis hakkab vaatama, kus kohapealt võis situatsioon tekkida," rääkis ta.

Tallinna linnaosadest rääkides nimetab Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Vjatšeslav Šatalov Lasnamäed üsna turvaliseks linnaosaks. Igal linnaosal on aga oma eripärad.

"Näiteks Lasnamäel on sellised vargused, kus inimesed tegelikult unustavad oma asju, näiteks tööriistad, lastevankrid, tõukerattad, jalgrattad. Kesklinnas on oma eripära, siin väga palju varastatakse mobiiltelefone ja rahakotte," rääkis Šatalov.

Varguste arvu kasvu põhjuseid näeb ta ka koroonakriisis. "Koroonakriis on ka siin mänginud natuke rolli, kuna väga palju inimesi on kaotanud oma töökoha, siis keegi võib-olla sellepärast läkski varastama," sõnas Šatalov.