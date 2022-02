Balti peaministrid loodavad märtsist jõuda riikides sarnaste piiranguteni

Koroonaga oleme hädas juba mitmendat aastat, kuid alles nüüd räägivad Baltimaade peaministrid, et terviseministrid ja erialaspetsialistid peaks omavahel koostööd tegema. Näis, kuhu see jõuab ja kas üldse jõuab.

Seni on Eesti, Läti ja Leedu tee ses vallas olnud täiesti erinev.

Leedu on koroonasertifikaadi oma riigis peatanud, kuid peaminister Ingrida Šimonyte sõnul on paljud piirangud endiselt jõus - vahemaa hoidmise ning meditsiiniliste maskide või respiraatorite kandmise nõue. Eesti valitsus soovib koroonatõendi kaotada 21. veebruarist. Läti loodab jõuda piiranguvabama eluni märtsist, mil riigis lõpeb eriolukord.

Samas on muidki piiranguerinevusi. Lätis on vaktsineerimata inimesel endiselt peaaegu võimatu tööd leida. Ja kui Eesti müüb teatri- ja kontserdisaalides välja täismaja, siis lätlased jagavad kohti endiselt malelaua põhimõttel, saalides on plastist vaheseinad ja piletit ostes tuleb esitada oma andmed.

"Stardipositsioonid on väga erinevad. Eestis on piirangud ja kontrollimeetmed olnud palju leebemad kui Lätis ja Leedus. Seetõttu siis on ka alguspunkt teises kohas," ütles peaminister Kaja Kallas.

Lätlased jälgivad huviga naabrite otsuseid ning ka ettevõtjad ja opositsioon nõuavad koroonatõendite kaotamist, kuid eriolukorrast väljumise kava on alles koostamisel.

"Võiksime jõuda Balti riikides märtsiks sarnaste piirangute või lähenemiseni, kuidas koroonapandeemiat ohjeldada. Loomulikult on meie suurim eesmärk, et kogu Euroopas oleks sarnased seisukohad," sõnas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Riigiti erinevad ka teadlaste ja arstide seisukohad.

"Inimene, kes on vaktsineeritud ja kel on selle haiguse vastu immuunsus, haigestub kahtlemata harvem, eriti veel siis, kui on ka tõhustusdoos tehtud. Ja kui ta ka jääb haigeks, siis kergemalt," rääkis Läti haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevošćikovs

Riia lennujaama andmeil reisijate arv piiranguist hoolimata suureneb. Hotellid ja restoranid loodavad aga taas rohkem võõrustada ka lähemalt tulijaid - teiste Balti riikide perepuhkajaid.