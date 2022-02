Olümpiamängudele lisab koroona kõrval pinget Hiina vastuolulisus

Reedel algasid Pekingis taliolümpiamängud, mille on muutnud pingeliseks eelkõige koroonaviirus. Kuid ka poliitiliselt on olümpiamängude korraldamiseks Hiina üks äärmiselt vastuoluline paik.

Uhkeid sportmänge peetakse riigis, kus massiliselt rikutakse inimõigusi.

"Tänaseks päevaks on ligi 1,8 miljonit Hiina moslemit kohtupoolse otsuseta sunnitud ümberõppeasutustesse, kus neid hoitakse kinni tahte vastaselt, kus neid ideoloogiliselt töödeldakse. Selleks, et perepoliitika rikkumist ennetada, moslemitest naisi sundsteriliseeritakse riiklike plaanide alusel," rääkis RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Frank Jüris.

"Need, kes uiguurid, kes pääsevad vabadusse ümberõppeasutustest, suunatakse üle Hiina erinevatesse tehastesse, kus nad jätkavad sunnitööd, seda tehakse vaesuse vastase egiidi all. Ja sellel on otsene seos ka Eestiga. On leidnud tõendamist, et ka Eestis igapäevaselt kasutuses olevad kaitsemaskid, osad neist on toodetud Hiina vähemuste sunnitööd kasutades," ütles Jüris.

Aastal 2008, mil Pekingis toimusid suveolümpiamängud, oli kuumaks teemaks Tiibet. Ajakirjanikud, kes oma meelsust kuidagi välja näitasid, saadeti päeva pealt koju. Olukorrast aitas välja muinasjuttude kogu ja jutt kahest sõbrast, kellel nimeks Esimene ja Teine.

Esimene pidi mitmeks päevaks ära minema ja palus teisel Tema kullalaekal silma peal hoida. Esimene lahkuski. Teine aga valas kulla nõust välja ja hakkas seda imetlema. Kulla sära mõjul unustas ta südametunnistuse ning valas laekasse hoopis liiva.

"Kui ma ise käisin Hiinas, õppisin, 2014-2015, siis ma uurisin selle kohta, et kuidas oleks Tiibetisse reisida. Tiibetisse reisimiseks tingimuseks oli, et sul peab olema vähemalt neli kaaslast, neljaliikmeline grupp, üksinda ei olnud võimalik sinna reisida ja lisaks sellele pidi see toimuma Hiina poolt määratud giidi järelevalve all," rääkis Jüris.

Olümpiamängud ehk rahu sümbol toimuvad riigis, mis ähvardab Taiwani ja laiendab oma piire.

"Ja teeb ta seda ka praegu. Laieneb Lõuna-Hiina meres. On ehitanud tehissaari sinna, kehtestanud, laiendanud oma territooriumi sealt. 2Ja riskialtisusest rääkides, kui riskialtis Hiina on, siis kaks tuumajõudu, Hiina ja India, ragistavad piiril, mis näitab, et Hiina on valmis riski võtma," ütles Jüris.

Hiina on rõhutanud, et sporti poliitikaga nendel mängudel kuidagi segada ei tohi. Jürise sõnul pole Hiina ise sellest kinni pidanud. "Alles hiljuti nad andsid selle au kanda olümpiatõrvikut Hiina ohvitserile, Hiina rahvavabastusarmee kangelasele, kes võitles oma üksustega eelpoolnimetatud piiritülis Hiina-India piiril ja sai seal kannatada. Ja tema vastutusala on, kus tema üksused paiknevad, on omakorda Xinjangis. Kui mõelda olümpia kui rahusõnumi peale, siis anda see au kanda tõrvikut piirikonfliktis osalenud ohvitserile, kelle üksused pärinevad Xinjangi piirkonnast, kus uiguure kiusatakse taga, toimub kultuurigenotsiid, siis kui see ei ole politiseerimine, siis mis veel on," sõnas ta.

Liiatigi, need mängud toimuvad riigis, kus veel väga hiljuti jäi avalikkuse eest kadunuks sportlane, tennisist Peng Shuai, kes julges parteitegelast süüdistada seksuaalkuriteos.

Paljud lääneriigid küll boikoteerivad neid mänge poliitiliselt, kuid sportlased on kohal.

"Saame seda missiooni täita ainult siis, kui olümpiamängud jäävad kõrgemale kõigist poliitilistest erimeelsustest. See on võimalik ainult siis, kui olümpiamängud on poliitiliselt neutraalsed ega muutu poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendiks," ütles ROK-i president Thomas Bach.

Olümpiamängude põhinuhtlus, koroonaviirus, on samuti alguse saanud Hiinast endast.

"Kui mainekahju asemel oleks tegeletud probleemiga, viirusega, oleks see viirus jäänud ainult lokaalseks, see poleks levinud pandeemiaks ja tänaseks päevaks maailmas üle 5,6 miljoni hukkunu, Eestis üle kahe tuhande, kahjud triljonites," ütles Jüris.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles lendas Pekingisse reedel. Kas me näeme nüüd mänge, kus võitjaks tuleb see, kes ei ole koroonas?

"See on kõige esimene võistlus koroona seljatada, ja siis juba spordiareenil olla parimatest parim," ütles Sukles. "Sportlastelt ei tohi mingil juhul võtta ära seda võistlusrõõmu ja selle pärast kõik need mullid ja tohutud koroonatestid ja isolatsioonid ongi välja mõeldud, et ei oleks seda nakkust," sõnas ta.