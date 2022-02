Erakordselt lumerohkel talvel on enim lund sadanud Jõhvis

Tänavune jaanuar on erakordselt lumerohke, mitte igal aastal pole see nii olnud. Jaanuarikuised lumerekordid tulevad peamiselt Jõhvist – nii ka tänavu.

Keskkonnaagentuuri andmetel mõõdeti Jõhvis 2019. aastal lumekatte paksuseks 52 cm, tänavu 53, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige lumevaesem oli 2020. aasta jaanuar, kui lund oli vaid üksikutel päevadel üksikutes kohtades. Seda hetke, et üle Eesti oli maa valge, ei olnudki. Näiteks Pärnus, Ristnas, Sõrves ja Virtsus ei olnud päevagi lund. Kõige paksem lumi, kaheksa sentimeetrit, oli korraks Väike-Maarjas 6. jaanuaril. Järgmisel päeval oli aga maa seal taas must.

Tänavune talv on üllatanud ja enim on lund praegu Jõhvis - 53 sentimeetrit, samas kui väikesaartel on vaid õhuke kiht.

"Aktuaalne kaamera" rääkis inimestega Eesti suusakeskustes.

Mammaste suusakeskuses suusatavate inimeste sõnul toob suusatamine rõõmu. "Aga eks seda muret on ka inimestel, sest inimesed pole kunagi rahul, küll on teda liiga vähe ja küll on liiga palju, aga praegu on nii, et vist on juba küllalt, aitab küll," ütles suusakeskust külastanud naine.

"Mina olen vana-aja mees ja mina olen harjunud selliste talvedega, nii et lumine talv on minu jaoks tavaline ja saab hakkama kui ennast kokku võtta," rääkis mees Jõhvist. "Loomulikult mõjub tervisele nii negatiivselt kui ka positiivselt. Negatiivselt see, et selg jääb kangeks lumerookimisest, positiivset see, et lumerohkus teeb rõõmu," sõnas ta.

Pärnus suusatava mehe sõnul on see talv olnud suurepärane. "Eriti veel siin Pärnus terviserajal, kus sellel aastal Piiroja on väga head tööd teinud, et suusarajad on väga heas korras," ütles ta.

"Pigem ikka pakub rõõmu, et tasub ikka lustida ja nautida seni kuni meile siin kohapeal antakse seda," rääkis Pärnus suusatav naine.