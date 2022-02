Esmaspäev toob taas lumesaju

Läänemere lõunavete kohale ilmumas uus madalrõhkkond, mis liigub eeloleval ööl Leedu-Läti kohale. Selle põhjaserva mööda kaardub vastu hommikut lumepilvede serv üle Eesti lõunapiiri ja liigub edasi põhja poole.

Päeval on tihedat sadu eelkõige Pärnu-Rakvere joonest ida pool, kagunurgas tuleb ka lörtsi. Nõrgem ja harvem on sadu Eesti lääne- ja loodeservas. Õhumass on pehmem ning termomeetrinäit kõigub 0 kraadi ümber.

Õhtul eemaldub suurem sadu Peipsi taha ja termomeetrinäidud langevad alla nulli ja teepinnad muutuvad jäiseks. Teisipäeval liigub üle kuivema ja kargema ilmaga kõrgrõhuhari. Pärastlõunal aga annab endast märku uus madalrõhkkond, tuul tugevneb ja saartele jõuab sadu.

Ööl vastu esmaspäeva sajab Eesti idatiivas siin-seal lund ja lörtsi ning võib tekkida udu. Vastu hommikut jõuab üle Eesti lõunapiiri uus lumesadu. Lõunakaare tuulel on kiirust 2-8, öö hakul puhanguid 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni 1 kraadi.

Esmaspäeva hommik on pilvine. Lumesadu laieneb mandri lõunatiivast Kesk-Eestisse ja Peipsi äärde. Idakaare tuul on nõrk, Liivi lahel tugevneb. Õhutemperatuur on 0 ümber.

Esmaspäeva päeval sajab lund ja lörtsi, tihe on sadu Pärnu-Rakvere joonest idas, lääne pool on nõrgem, saartel ja Loode-Eestis võib vaid kübeke lund tulla. Tuul puhub idakaarest, pärastlõunal põhjakaarest, on sisemaal üsna nõrk, rannikul on puhanguid 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist 2 soojakraadini.

Edasi muutub ilma nägu poole ööpäeva kaupa. Teisipäeval rahustab kõrgrõhuhari tuule ja ilm on karge. Sadusid on harva, aga seda lõunani. Siis jõuab saartele lume- ja lörtsisadu, laieneb edasi mandrile.

Kolmapäeva ööga sadu ja pilved hõrenevad, õhk jahtub miinuspoolele. Päev on suurema sajuta, temperatuur kerkib 0 kraadi ümbrusse. Õhtul algab taas tuule tõus, saartele jõuab lörtsi- ja vihmasadu ja soojem õhk.

Neljapäev tuleb tugeva tuulega, öö on vesise sajuga, päev näitab päikest ja õhk on kevadiselt mahe. Reedest alates peaks ilm kargemaks muutuma.