Maastrichti leppe allkirjastamisest möödub 30 aastat

"Maastrichti leppeni viinud läbirääkimised kulgesid optimistlikus, isegi eufoorilises meeleolus," meenutab EL Nõukogu endine peadirektor Jim Cloos. Cloosi sõnul ei saavutatud läbirääkimistel küll kõiki eesmärke, sest Taani otsustas jääda loodavast rahaliidust välja ning Prantsusmaa ühinemisotsus tuli väga raskelt. Siiski peab Cloos Maastrichti lepet Euroopa lõimumise üheks tähtsündmuseks.

EL Nõukogu hinnangul ei pööratud omal ajal Maastrichti leppe allkirjastamisele kuigi suurt tähelepanu, hilisem ajalugu on aga tõestanud leppe olulisust EL kujunemisele. Seda hoolimata tõigast, et algselt leppele alla kirjutanud 12 riigi asemel on EL-l praegu juba 28 liiget. Üks Maastrichti leppele alla kirjutanud riik, Ühendkuningriik, on vahepeal küll liidust lahkunud.

Maastrichti leppe sõlmimisele ning EL tekkimisele praegusel kujul lõid eeldused võimuvahetus NSVL-s, mis viis riigi kokkuvarisemiseni ning sellega kaasnenud Saksamaa taasühinemine.