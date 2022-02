TTJA peadirektori ametikohale tuleb avalik konkurss

Kajak asub rahandusministeeriumis asekantslerina tööle 7. märtsil.

"Seoses Kaur Kajaku teenistustähtaja lõppemisega teeme ettepaneku avaliku konkursi väljakuulutamiseks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektori ametikohale," teatas minister Sutt.

TTJA loodi 2019. aasta 1. jaanuaril, kui ühinesid tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet (TJA). Loodud amet hakkas täitma kõiki seni kahel ametil lasuvaid põhifunktsioone.

Kaur Kajak oli tehnilise järelevalve ameti (TJA) peadirektor alates 3. maist 2017 ja jätkas tööd ühendameti juhina.

TTJA ülesandeks on tagada, et Eesti tehiskeskkond on elanike jaoks ohutu ning tarbijaid ja ettevõtjaid koheldakse õiglaselt, etteaimatavalt, ühetaoliselt ja vastavalt seadustele.