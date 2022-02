Uuring: soomlased toetavad üha rohkem NATO-ga liitumist

Kantari uuringus osales veidi üle tuhande inimese. Veapiir oli kolm protsendipunkti. Uuring tehti eelmisel nädalal. Iga kolmas soomlane ei toeta mitte mingil juhul NATO-ga liitumist. Veerandil puudus kindel seisukoht, vahendas Yle.

Soomes on NATO-ga liitumise küsimus poliitiliselt tundlik teema. Viimaste kuude jooksul on debatt selles küsimuses siiski kasvanud. Soome peaminister Sanna Marin kommenteeris uusaastatervituses NATO teemat ja ütles, et Soome peab säilitama võimaluse taotleda NATO liikmestaatust. Soome presidendi Sauli Niinistö sõnul on võimalused NATO-ga liitumiseks endised ja Soome enda kätes.

Soome õigus NATO-sse mineku üle ise otsustada on kirjas ka Soome julgeolekustrateegias.

NATO-ga liitumist toetavad kõige rohkem Koonderakonna (Kokoomus) valijad. 70,8 protsenti Koonderakonna valijatest toetab NATO-ga liitumist, kui valitsus seda soovitaks.

Kõige negatiivsemalt suhtuvad NATO liikmesusse Vasakliidu toetajad. 56 protsenti Vasakliidu valijatest ei toeta NATO-ga liitumist, isegi siis, kui valitsus seda soovitaks.