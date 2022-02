Kaitseinvesteeringute keskus ostab 693 miljoni euro eest jõustruktuuridele sõidukeid

Hanke eesmärk on sõlmida mõlemas hanke osas raamleping ühe pakkujaga sõidukite soetamiseks ning soetatud sõidukite järjepidevaks remont- ja hooldustöödeks ning varuosade soetamiseks. Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga. Hanke eeldatav maksumus on 693 miljonit eurot, on kirjas riigihangete registris esmaspäeval avaldatud teates.

"Käesolev hange annab kaitseplaneerijatele suuremad võimalused täita meie tänaseid võimelünkasid ja vajadusel soetada kiirkorras puuduolevaid sõidukeid. Antud hanke raames soetatakse kokku 16 eri tüüpi sõidukit, mille mahud kahe riigi peale kokku on märkimisväärsed. Nii suudame tuua soetusmaksumuse võimalikult alla ja olla partneritena atraktiivsed turul. Lisaks tekib meil võimalus vahetada välja täna ajale jalgu jäänud sõidukipark. Väljavahetamine toimub nii uute sõidukite kui ka liitlastelt ostetavate heas korras kasutatud sõidukite baasil," märkis kaitseinvesteeringute keskuse sõidukite kategooriajuht Toomas Kalda.

Hange koosneb kahest osast. Hanke esimeses osas hangitakse sõidukeid kandevõimega kuni 4999 kg ning teises osas sõidukeid kandevõimega viis tonni ja rohkem.

Hangitavaid sõidukeid on võimalik eristada logilistiliste või taktikaliste parameetrite, kandevõime või masina pealisehituse (veokast, kallur, konksliftsüsteem jms) alusel. Läbi suurhanke ostetavad sõidukid saavad olema ühe tootja sõidukitele baseeruvad, mis toob endaga kaasa mastaabiefektist tuleneva soodsama hinna ning tulevikus õhema logistilise toetusketi, kui sõidukite väljaõpe ja varuosabaas on seotud ühe autotootja toodanguga.

"Arvestades, et enamik kaitseväe sõidukitest jõuab oma kasutusea lõppu lähima kümnendi jooksul, on ülioluline antud hanke õnnestumine. Lepingu alusel on võimalik kaitsevägi varustada uute sõidukitega praktiliselt kogu vajaliku nomenklatuuri ulatuses koos remondi ja hoolduse toega ning tagada aastakümneteks kaitseväe üksuste lahinguvõime jätkusuutlikkus ratassõidukite kategoorias," märkis Kaitseväe tehnika ja relvasüsteemide jaoskonna ülem major Herko Sepp.

Hankesse on jäetud võimalus osta vajalikke sõidukeid järelsoomustatud versioonis või osta hanke võitjatelt spetsiifilisemaid sõidukeid, kui neil on pakkuda tingimustele sobivaid sõidukeid turuhinnast odavamalt. Erimasinateks on näiteks sõiduk-kraanad, naastemasinad ning lennuvälja erisõidukid.

Raamlepingu alusel saavad sõidukeid hankida kümne aasta jooksul kaitsevägi, kaitseliit, politsei- ja piirivalveamet ning Läti kaitseministeeriumi valitsemisala asutused.