Lauristin taandus sotside juhatusest ja suurest poliitikast

Marju Lauristin võttis üldkogust osa Zoomi videokõne vahendusel. Parteikaaslastele suunatud sõnavõtus nimetas ta ennast "endiseks poliitikuks".

"Mul on võimalus öelda teile oma lahkumissõnad. See on viimane üldkogu, millest ma võtan osa juhatuse liikmena. Olen olnud erakonna tegemiste eestvedajaks mitmel erineval viisil alates erakonna asutamisest kuni viimase ajani juhatuses. Ja ma tunnen, et on käes aeg, kus võin ütelda rahumeeli, et Lauristin on endine poliitik," rääkis Lauristin.

2019. aastal loobus Lauristin oma kohast Tartu linnavolikogus ja teatas meedia vahendusel, et ei kavatse enam valimistel kandideerida. Lauristin tõi ettekäändeks vanuse ja tervise.

Parteikaaslaste kõrvale kavatseb Lauristin jääda nõuandjana. "Ma väga loodan, et mul on võimalik edaspidi teiega koos olla ja sõna sekka öelda, aga seda siis, kui see on teile vajalik ja mulle vajalik ja huvitav," rääkis Lauristin.

Samuti õnnitles Lauristin sotsiaaldemokraatide uut juhti Lauri Läänemetsa ja avaldas rahulolu, et Läänemetsa ja Riina Sikkuti võitlus erakonnajuhi tiitli pärast ei ajanud parteid lõhki.

"Loodan, et kõik see, mis sai üheskoos läbi arutatud, tehakse koos ja rõõmsal meelel teoks. Meie ees seisavad tõsised väljakutsed, mitte ainult reitingu tõstmised, sest mul on olnud olla au ja rõõm erakonnas, kus on tehtud poliitikat Eesti riigi, mitte reitingute pärast. Sellisena tegutsedes oleme säilitanud tõsiseltvõetavuse," sõnas Lauristin.

Üldkogul tegi sotsiaaldemokraatide volikogu esimees Eiki Nestor ettepaneku nimetada Lauristin erakonna auesimeheks. Üldkogu tervitas ettepanekut aplausi ja püsti tõusmisega.

Ka teised Eesti erakonnad on valinud auesimeesteks oma asutajaliikmed või teisi staažikaid poliitikuid. Isamaa auesimees on mitmekordne Eesti peaminister Mart Laar.

Reformierakonna auesimees on Siim Kallas, kes nagu Lauristingi on öelnud, et ta ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel märtsis 2023.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna auesimees on Arnold Rüütel.

Edgar Savisaar on talle pakutud Keskerakonna auesimehe kohast keeldunud.