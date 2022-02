USA saadik NATO-s: pole teada, kas Putin on otsustanud Ukrainsse tungida

USA suursaadik NATO juures Julianne Smith ütles ERR-ile antud intervjuus, et raske on öelda, kui suure tõenäosusega Venemaa Ukrainat ründab, kuid Ühendriikide ja NATO eesmärk on hoida Moskva suunas üleval sõnumit, et rünnaku puhul tuleb ka vastus.

"Me teame, et keegi ei oska täpselt ennustada, mis toimub Putini peas. Me ei tea, kas ta on teinud otsuse tungida edasi Ukrainasse. Aga me saame kindlusega öelda, et me näeme tervet rida murettekitavaid märke. Me näeme väga suurt armeed koondumas Ukraina idapiiril, me näeme kümneid tuhandeid sõdureid saabumas Valgevenesse, kahe tunni kaugusele Kiievist põhja," ütles Smith "Aktuaalsele kaamerale".

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan teatas pühapäeval meediale, et Venemaa rünnakuks ollakse valmis.