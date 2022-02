USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et USA ja Saksamaa on ühtsed Venemaa agressiooni heidutamisel.

Biden võõrustas esmaspäeval Valges Majas Saksamaa kantslerit Olaf Scholzi, vahendas Reuters.

Biden ütles, et Saksamaa on USA üks lähedasematest liitlastest. Ta lisas, et USA ja Saksamaa tegutsevad Ukraina kriisis ühtselt.

Biden sõnas ka, et ootab põnevusega tihedat koostööd Saksa uue kantsleriga.