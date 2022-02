Uus-Meremaa peaminister hoiatas uute koroonaviiruse tüvede eest

Ardern esitas kõne parlamendis ajal, mil hoone ette Wellingtonis oli kogunenud sajad protestijad, kes nõudsid koroonapiirangute ja vaktsineerimiskohustuse lõpetamist.

"Ekspertide nõu on, et omikron ei ole viimane tüvi, millega me sel aastal silmitsi oleme," ütles Ardern saadikutele. "See ei ole läbi, kuid see ei tähenda, et me ei võiks edasi liikuda," lisas ta.

Arderni juhitud valitsus kehtestas pandeemia ajaks ühed kõige karmimad piirangud, et suruda koroonaviiruse levikut kahe aasta jooksul maha. Viie miljonilise elanikkonnaga riigis on seni kinnitust leidnud ligi 18 000 koroonaviiruse juhtu ja 53 surma.

Piirangud on tekitanud ängi nende seas, kes on pidanud koduses isolatsioonis viibima ja pole saanud vahetult suhelda nende kümnete tuhandete välismaal elavate sugulastega, kuna valitsus sulges piirid. Meetmed on mõjunud hävitavalt ka rahvusvahelisest turismist sõltuvatele ettevõtetele.

Valitsus teatas eelmisel nädalal, et riik taasavab oma piirid järk-järgult. Sotsiaalse suhtlusvahemaa reegleid leevendas valitsus hiljuti. Omikroni tüvi on seetõttu hakanud levima. Laupäeval registreeriti kõrgeim nakatumiste arv ühe päeva jooksul ehk 234.

Peaminister Ardern ütles, et eeldatavalt jõuab nakatumise tipp kohale märtsis, kui päevane näitaja jääb kümne kuni kolmekümne tuhande vahele.