Austraalia peaminister vabandas seksuaalse väärkohtlemise ohvrite ees

Austraalia peaminister Scott Morrison vabandas töötaja ees, kes vägistati parlamendihoone ühes kabinetis, lisades, et soovib tunnustada Brittany Higginsit juhtunu väljatoomise eest.

Brittany Higgins, kes avalikustas eelmisel aastal vägistamise, oli parlamendis kohal, kui peaminister vabanduse esitas.

Parlamendis korraldati eelmisel aastal ka ülevaade töökultuuri kohta, mille viis läbi seksuaalse diskrimineerimise volinik Kate Jenkins. Raporti jaoks küsitleti 1700 inimest.

"See raport räägib pikaaegsest, põlvkondi kestnud tagakiusamise kultuurist selles hoones. Ärakasutamine, kuritarvitamine ja tagakiusamine on viinud kohutavate, traumaatiliste ja piinavate kogemusteni," ütles Morrison parlamendis.

"Ma vabandan. Meie vabandame. Ma vabandan Higginsi ees kohutavate asjade pärast, mis siin toimus. Koht, mis oleks pidanud olema ohutuse ja panustamise paigaks, muutus õudusunenäoks," lisas peaminister.

Austraalia peaminister esitas vabanduse ajal, mil parlamendi hoone ees protestisid vaktsineerimisvastased ning riigis valmistutakse valimisteks.

Valitsus teatas esmaspäeval, et Austraalia avab oma piirid rahvusvahelisele reisimisele 21. veebruaril ehk kaks aastat pärast piirangute kehtestamist, et toetada ettevõtlust ja turismi.

Parlamendivalimised peavad toimuma enne maikuud, kuid enne seda, märtsis peab parlament arutama ka käesoleva aasta föderaal-eelarvet. See tähendab tõenäoliselt ka valimiskampaania ametlikku algust, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Arvamusküsitlused näitavad, et peaministri tegevusega koroonaviiruse ajal ollakse rahul. Küsitlus, mille viis läbi Guardian Essential, näitas, et 40 protsenti vastanutest leidis Morrisoni tegevuse olevat hea. Kaks nädalat tagasi oli see näitaja 35 protsenti. Samas ei ole valitsuse toetus sama kõrgel kui opositsioonilise Tööpartei oma.