Uuring: 69 protsendi meelest polnud piiranguvastane meeleavaldus õigustatud

Samas ütles 55 protsenti vastajatest, et nad ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel.

Toompeal toimunud meeleavalduse kohta küsis Norstat Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel nii: "Kas teie arvates oli 3. veebruaril Toompeal korraldatud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud?" 24 protsenti vastas küsimusele "Jah" või "Pigem jah", 69 protsenti "Pigem ei" või "Ei" ning seitse protsenti ütles "Ei oska öelda".

Valitsuse tegevuse kohta küsis uuringufirma: "Kui rahul te olete valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel?" 41 protsenti vastajatest ütles, et nad on "Väga rahul" või "Pigem rahul", 55 protsenti "Pigem ei ole rahul" või "Üldse ei ole rahul" ning viis protsenti vastas "Ei oska öelda".

Ainult EKRE toetajate (68 protsenti) hinnangul oli 3. veebruaril toimunud meeleavaldus õigustatud. Teiste suuremate erakondade toetajate seas olid ülekaalus vastajad, kelle arvatus meeleavaldus ei olnud õigustatud.

Samas valitsuse tegevusega on rahul ainult Reformierakonna (86 protsenti) ja Eesti 200 (52 protsenti) toetajad. Teiste suuremate erakondade seas on ülekaalus rahulolematud ning ka Reformierakonna valitsuspartneri Keskerakonna toetajatest 58 protsenti ütleb, et nad ei ole valitsuse tegevusega rahul.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi veebi teel 4. veebruaril 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1 protsenti.