USA vabariiklased ähvardavad Iraani leppe läbi kukutada

Senaator Ted Cruzi sõnul öeldi Bidenile esmaspäeval saadetud kirjas, et nad kasutavad kõiki olemasolevaid vahendeid, et tagada, et valitsus järgib USA seaduseid Iraaniga sõlmitava leppe puhul.

Viinis jätkuvad teisipäeval kõnelused 2015. aasta tuumaleppe päästmiseks. Ootused võimalikuks kokkuleppeks on alandanud naftahinda, sest turg eeldab USA sanktsioonide kõrvaldamist ja seeläbi Iraani naftamüügi kasvu globaalses tarneahelas.

Eelmine USA president Donald Trump viis USA tuumaleppest välja 2018. aastal. Ameerika Ühendriikide taganemise järel alustas Teheran taas uraani rikastamist kõrgemal tasemel kui oli leppes kokku lepitud.

Senaatorid ei avalikustanud oma plaani detailsemalt, kuid vabariiklased on kasutanud eri taktikat seaduste vastuvõtmise protsessi aeglustamiseks või Bideni väljavalitud kandidaatide heakskiitmise takistamiseks, sealhulgas suursaadikute kinnitamisel.

Senaatorid ütlesid, et igasugusel tuumaleppel Iraaniga on selline kaal USA riiklikule julgeolekule, mis tähendab, et selle heakskiitmiseks on vaja senati kahekolmandikulist toetust.

Demokraatidel ja vabariiklastel on senatis 50 mandaati.

Kui senat ei kiida lepet heaks, siis ootab dokumenti puruks rebimine järgmise presidendi administratsiooni ajal, lisati kirjas, mis viitab, et vabariiklased eeldavad 2024. aastal võitu, vahendas uudisteagentuur Reuters.