Otse kell 14: riigikogu sotsiaalkomisjon laste vaktsineerimisest

Riigikogu sotsiaalkomisjon keskendub oma tänasel avalikul videoistungil laste vaktsineerimisega seotud küsimustele, et saada ülevaade, kui palju lapsi on Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritud ja kuidas see on aidanud neid raskelt haigestumise eest kaitsta. Kell 14 algavat istungit saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud riigikantselei, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, haigekassa, terviseameti, ravimiameti, teadusnõukoja, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Tallinna Lastehaigla, eelkõige lapsi puudutavaid koroonapiiranguid ja -meetmeid vastustav MTÜ Mõttekoda ja kollektiivse pöördumise algatajate esindajad.

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka (Keskerakond) lausus, et komisjon soovib saada infot, milline on laste ja noorukite vaktsineerituse tase ning kas vaktsineerimine on end õigustanud. "Tahame kuulda, kas vaktsiinid on aidanud laste raskelt haigestumist ennetada," sõnas Kotka. "Samuti soovime teada saada, milliseid soovitusi annavad eksperdid laste vaktsineerimise osas kevade eel, ning arutada, kas Covidi tõendeid on siseriiklikult jätkuvalt vaja."

Valitsus otsustas möödunud nädalal, et kuni 18-aastastelt lastelt ja noortelt alates 14. veebruarist siseriiklikult enam Covidi tõendit ei nõuta.

12–17-aastaste noorte COVID-19 vastu vaktsineerimisega alustati mullu juulis ja alla 12-aastaste laste vaktsineerimisega detsembris.