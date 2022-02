Raske Covidiga on haiglas 244 inimest, suri 10 inimest

Teisipäevahommikuse seisuga vajab raskeloomulise Covid-19 tõttu haiglaravi 244 inimest, kokku on haiglas 407 patsienti. Suri 10 inimest, kellest üheksa olid vaktsineerimata.

Nendest omakorda 161 ehk 66 protsenti on vaktsineerimata ja 83 ehk 34 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 82 uut haigusjuhtu, millest 55 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Intensiivravil on 18 patsienti ja neist juhitaval hindamisel on kaheksa inimest.

Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 32 sümptomaatilist Covid-19 patsienti.

Viimane arv on oluline, sest valitsus jõudis kokkuleppele, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist Covid-tõendi nõude.

Suri 10 koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest üheksa olid vaktsineerimata: 50-aastane mees, 71-aastane mees, 74-aastane naine, 82-aastane naine, 84-aastane mees, kaks 85-aastast naist, 88-aastane naine, 91-aastane mees ja 93-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 2075 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 10 934 testitulemust, millest 6288 osutus positiivseks.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 416,2 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 625,6 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1402 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 150. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 414 517 inimest.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,6 protsenti.