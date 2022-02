EL käivitas uue kiibitootmise strateegia

Euroopa Komisjon käivitas teisipäeval laiaulatusliku investeerimiskava, mille eesmärk on edendada Euroopa Liidus (EL) kiibitootmist. Kava sisaldab ka meetmeid, et tagada hädaolukordades EL-i kiipidega varustatus.

Uut investeerimiskava tutvustas teisipäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Kiibid on peaaegu kõikides seadmetes üliolulised. Pandeemia paljastas kiipide tarneahelate nõrkuse. Tahame olukorda parandada, et Euroopast saaks sellel turul liider," ütles von der Leyen.

Uus strateegia sisaldab pooljuhtide tootmist tugevdavate meetmete raamistiku loomist. Komisjon tahab käivitada laiaulatusliku viie miljardi euro suuruse investeerimiskava, mille käigus rahastatakse teadusuuringuid.

Kokku plaanib EL kulutada kiibisektori arendamisele 42 miljardit eurot. See sarnaneb USA käivitatud plaaniga, Washington kulutab 52 miljardit dollarit, et vähendada oma sõltuvust Aasia kiibitootjatest, vahendas Deutsche Welle.

eSamuti soovitas komisjon, et liikmesriigid võtaksid kasutusele meetmed, mis tagaksid hädaolukorras kiipidega varustatuse. Need meetmed hõlmavad ühisostude korraldamist, kus kasutatakse Euroopa turujõudu. Samuti tahetakse tagada, et kiibitootjad hoiaksid EL-i kursis, kui palju on kiipe saadaval, vahendas Politico.

Aasia riikide ettevõtted kontrollivad pooljuhtide tootmise turuosast 80 protsenti. USA osakaal on 15 protsenti ja EL-i oma viis protsenti. Brüssel tahab seda 2030. aastaks suurendada 20 protsendini.