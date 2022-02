Euroopa ja USA teevad suuri pingutusi, et hoida ära sõda Ukrainas. Kas diplomaatiliste käikude uks on üldse veel lahti? Kui ühtne on selles küsimuses Euroopa? Millist abi Ukraina kõige rohkem vajab? ETV saates "Esimene stuudio" on külas Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas.