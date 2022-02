Ekspert: Macroni tegevust Ukraina ümber tasub vaadelda laiemal taustal

"Macron on oma kõnedes nii Euroopa Parlamendis kui ka intervjuus, mille ta andis Prantsuse nädalalehele enne Moskvasse minekut, rääkinud uue julgeolekukorra loomisest, mis on ilmselt see, mis meid siin Ida-Euroopas natukene muretsema paneb," rääkis ekspert. "Aga kui vaadata, mida see endast kujutab, siis ta on väga tugevalt rõhutanud, et külma sõja järel saavutatud kokkulepped sellest, et meil on riikide territoriaalne terviklikkus, et me ei kasuta sõjajõudu üksteise vastu, et me austame inimõigusi - need peavad paika jääma," lisas ta.

"Seetõttu tekib minul küsimus, milline saab [Macroni pakutav] uus julgeolekukord olema, kas see ikkagi kehtib täpselt nendel samadel alustel, mida me oleme siiani senise Euroopa julgeolekukorra aluseks pidanud," rääkis Arjakas.

Macron ütles pärast kohtumist Putiniga antud ühisel pressikonverentsil, et tegi ettepanekud konkreetseteks julgeolekutagatisteks. Ettepanekud sisaldavad kohustust hoiduda uutest sõjalistest tegevustest, uue strateegilise dialoogi algatamist ja Ukraina rahuprotsessi elustamist. Samas olevat ta meedia teatel rääkinud ka Ukraina finlandiseerimisest, mis peaks sisuliselt välistama Ukraina pääsemise NATO-sse. Lääneriigid on seni keeldunud Venemaale lubamast, et Moskva saab sõnaõiguse alliansi laienemise peatamiseks.

"Sellised järeleandmised nagu Venemaa on lauale pannud, et keelata Ukraina ja Gruusia astumine NATO-sse või see, et NATO väed peaksid tõmbuma tagasi 1997. aasta piiridesse - see ei ole aktsepteeritav Ida-Euroopale, aga tegelikult vähemasti sõnades on ka Prantsusmaa väga selgelt näidanud, et see ei ole ta enda jaoks vastuvõetav," kommenteeris Arjakas. "Kui vaadata seda, mis on kõneluistelt välja tilkunud, milliseid plaane Prantsusmaa president eile esitas, siis ta rääkis nii-öelda uue strateegilise dialoogi avamisest, Minski kokkulepetest. Saab näha, et kas selle teega on võimalik edasi minna," lisas ekspert.

Arjakas rõhutas, et ei tahaks võtta kindlat seisukohta Macroni Moskva-visiidi tulemuste kohta, kuna sellest on veel liiga vähe teada.

Küll aga lisas ta, et "visuaalsest ei näinud ilus välja see, et ta kõigepealt läks kohtuma Putiniga ning alles täna sõidab Kiievisse".

"Ma saan aru, et see võis olla diplomaatiliselt vajalik prantslaste silmis, et kõigepealt sondeerida pinda Putini juures – kus on tema punased jooned, kuhu maani on võimalik Putiniga üldse läbi rääkida. Sest me teame, et need praegu avalikult esitatud nõudmised, mis Venemaa president on ette pannud, ei ole meie jaoks läbiräägitavad," rääkis Arjakas. "Aga viimaste nädalate telefonikõned ja vestlused ja kohtumised, ja kirjad näitavad seda, et mingil põhjusel tahab Putin praegu neid diplomaatilisi kõnelusi pidada. Me ei tea, kas ta tahab neid pidada selleks, et hiljem öelda, et näe proovisin, aga kukkusin läbi, lääs ei tahtnud meie julgeolekuprobleeme lahendada ja nüüd selle tõttu on mul õigustatud kasutada Ukrainas suuremat sõjajõudu või tal on ka mingisugune tegelik huvi nende kõneluste pidamiseks," arutles teadur.

Arjaks viitas ka sellele, et Macron pidas end Moskvasse minekut kõnelusi nii Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kui ka Balti riikide juhtidega, rääkis ka USA presidendi, Brit peaministri Boris Johnsoni kui ka Saksamaa kantsleriga.

"Ehk siis ma ei ole nõus ka meil edastatud kriitikaga, et tegemist on mingisuguse Prantsusmaa sooloprojektiga ja Macron ei näita üles huvi selle osas, et mida teised riigijuhid Euroopas arvavad tema tegudest," ütles ta.

Arjakase hinnangul tuli Lääne ühtsus Putinile üllatusena.