Soome parlamendisaadik pidi selgitama vastuolulist Ukraina- kommentaari

Niikko kustutas oma Twitteri postituse kiiresti, kuid pidi ikkagi oma tegevust selgitama. Niikko ütles hiljem, et toetab Ukraina suveräänsust ja sõnastas oma postituse hooletult.

Niikko väitis oma postituses ka, et näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron peaks avalikult teatama, et Ukraina ei ühine NATO-ga, vahendas Yle.

"Minu eesmärk polnud võtta seisukohta, kas Ukraina võib taotleda NATO liikmelisust. Ukrainal on täielik õigus teha iseseisvalt oma otsuseid," ütles Niikko.

Niikko postitust kritiseerisid aga teised parlamendisaadikud.

"Soome seisukoht on selge ja seda on regulaarselt korratud. Kõigil iseseisvatel riikidel on õigus oma julgeoleku üle ise otsustada. Soome asi pole anda nõu, kuidas teised riigid peaksid neid otsuseid langetama," väitis parlamendisaadik Joonas Könttä.

Niikko sõnul soovis ta avaldada oma seisukohta, et Ukraina NATO liikmelisus pole praegu realistlik.

"Kõik teavad, et Ukraina ja NATO otsustavad võimalike liitumistaotluste üle iseseisvalt. Kellegil teisel pole sõnaõigust. Minu kommentaar oli aga reaalsuse tunnistamine, et praeguses olukorras NATO ei päästa Ukrainat. See on minu isiklik arvamus," ütles Niikko.

"Soome välispoliitiline joon on, et toetame täielikult Ukraina suveräänsust," lisas Niikko.