Macron: Ukraina kriisi leevendamisel on olemas konkreetsed lahendused

Pärast kohtumist andsid Macron ja Zelenski ka ühise pressikonverentsi. Macron kohtus esmaspäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja väitis, et tema arvates aitasid kõnelused vältida kriisi edasist eskaleerumist.

"Rahulikkus, see on oluline kõikide osapoolte jaoks sõnades ja tegudes. Vastasel juhul on olemas eskaleerumise oht," ütles Macron.

Macron rõhutas ka Minski formaadi keskset rolli, mille eesmärk on lõpetada sõda Ida-Ukrainas. "See on ainus tee, mis võimaldab meil tagada rahu ja leida jätkusuutlik poliitiline lahendus," ütles Macron.

"Tulemuste saavutamine võtab aega. Me ei saa seda kriisi mõnetunniste kõnelustega lahendada," ütles Macron.

Zelenski avaldas lootust, et järgmised kõnelused toimuvad Normandia neliku juhtide vahel. Zelenski kommenteeris ka teateid Putini väidetavast valmisolekust deeskaleerida olukorda Ukraina piiril.

"Avatus on alati suurepärane, kui see on tõsi ja mitte mäng. Ma ei usalda sõnu. Poliitik saab olla läbipaistev, astudes konkreetseid samme," ütles Zelenski.

Macroni ja Zelenski kõnelused kestsid umbes kolm tundi.