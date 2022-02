Saksa saadik: Scholz võtab Moskvasse kaasa ka Balti riikide seisukohad

Suursaadiku sõnul konsulteeris Scholz Balti valitsusjuhtidega põhjalikult, millise sõnumiga Moskvasse minna.

"Just see oli põhjus, miks liidukantsler Scholz kutsus kolme Balti riigi peaministrid endaga kohtuma, et saada teada nende perspektiivid, nende vaated, et saada neilt ettepanekuid, kuidas jõuda edasi pingelõdvendusega praeguses olukorras. See on meie eesmärk, lõdvendada pingeid," rääkis Hohmann.

Suursaadik andis Tallinna Miinisadamas koos Eesti kaitseministri Kalle Laanetiga Ukraina esindajatele üle kahe riigi koostöös valminud välihaigla.

Kõrgtehnoloogiline välihaigla pandi kokku Eestis ja projekti rahastas Saksamaa, mille firmadelt tulid ka paljud haigla komponendid.