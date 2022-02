Argentiinlased protestivad IMF-i võlalepingu vastu

Valitsuspalee Casa Rosada ette kogunesid aktivistid umbes 200 liikumisest ja ühendusest.

Meeleavaldajad kandsid plakateid, mis ütlesid "ei IMF-ile maksmisele" ja "ei IMF-i kokkuleppele".

"Ei valitsuse kokkuleppele IMF-iga," ütles protestijuht Celeste Fierro, kandes T-särki kirjaga "kelmuste eest ei maksta".

28. jaanuaril teatas Argentiina president Alberto Fernandez tagasimakselepingust Rahvusvahelise Valuutafondiga. Lanu võttis tema eelkäija Mauricio Macri valitsus 2018. aastal.

IMF-iga sõlmitud kokkuleppe järgi on Argentiina võtnud kohustuse järk-järgult vähendada oma eelarvepuudujääki kolmelt protsendilt 2021. aastal vaid 0,9 protsendini 2024. aastal.

Valitsuse hinnangul ei mõjuta leping sotsiaalkulutusi ega majanduskasvu.

IMFi juht Kristalina Georgieva ütles eelmisel nädalal, et kuigi Argentiinaga jõuti põhimõttelisele kokkuleppele, seisab ees veel "raske töö".

Argentiinas valitsevas koalitsioonis on leppe tõttu tekkinud lõhed, mille vastu üks seadusandja lahkus Kongressist.

Vasakpoolsete rühmituse esindaja Juan Carlos Giordano ütles, et võlatehing sarnaneb sellega, et töölisklassi inimesed peavad laenu maksma kuid sama raha tuleks kasutada inimeste vaesusest väljatõmbamiseks. "Eesmärk on kaitsta palku, kaitsta tööd, et raha läheks sotsiaalsete hädade vastu võitlemiseks," ütles ta, süüdistades konservatiivse Mauricio Macri eelmist valitsust IMFi võla võtmises.

Fernandeze valitsus peab "mäletama Argentiina ajalugu: kõik kokkulepped IMF-iga alates 1983. aastast on toonud kaasa kaose, lõppenud (struktuursete) kohandustega, hüperinflatsiooni ja tohutute sotsiaalsete kriisidega," ütles Vasak- ja Töölisrinde (FIT) saadik Myriam Bregman.

Tehingul "ei ole midagi pistmist Argentiina inimeste vajadustega, vaid ebaseadusliku ja tasumatu võlaga," ütles FIT-i teine ​​juht Vilma Ripoll.

Pärast kolme aastat kestnud majanduslangust, millest kaks viimast olid seotud Covid-19 pandeemia mõjuga, Argentiina majandus 2021. aastal siiski taastus, aasta esimese 11 kuuga 10,3 protsenti.

Kuid inflatsioon on endiselt väga kõrge. 2021. aastal oli see umbes 50,9 protsenti, samas kui 2022. aastal prognoositakse 33 protsenti.

Ka vaesus on endiselt kõrge, mõjutades 40 protsenti elanikkonnast.