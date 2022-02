New Yorgi osariik loobub maskinõudest siseruumides

Ajalehe The New York Times teatel on ebaselge, kas Hochuli administratsioon loobub ka New Yorgi koolides eraldi kehtivast maskireeglist, mis iseenesest kaotab kehtivuse kahe nädala pärast.

Hochul taaskehtestas üldise maskikohustuse ajutiselt 31. detsembril, kuna aasta lõpus põhjustas koroonaviiruse väga nakkav omikroni variant nakatunute arvu tõusu, mis tõi kaasa pingeid tervishoius.

Ka mitme teise demokraatide juhitava osariigi – New Jersey, California, Connecticuti, Delaware'i ja Oregoni – ametnikud teatasid esmaspäeval, et nad tühistavad lähinädalatel koolides ja muudes avalikes asutustes maskikohustuse. Kõik nad viitasid taanduvale omikroni lainele. Reeglite leevendamine annab märku liikumisest poliitika poole, mis käsitleb viirust igapäevase elu osana.

Paljudes teistes USA osariikides on piirangud juba ammu kaotatud.