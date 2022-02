Riisalo: meil on sõjapõgenikele kuni 2000 majutuskohta

Kaitseministeerium pakkus läinud nädalal, et kui Ukrainas puhkeb sõda, võib Eestisse jõuda kümneid tuhandeid sõjapõgenikke. Kui paljude inimeste vastuvõtmiseks me valmis oleme?

Eks neid numbreid võib ju pakkuda väga erinevaid. Me tegelikult ei tea, kuidas ukrainlased sõja puhkedes käituvad ja kas Eesti on see sihtriik, kuhu nad sooviksid ennekõike jõuda.

Aga loomulikult, valmisolekut me tagama peame ja me oleme tänaseks päris hästi ette valmistunud, sest meil oli surve Valgevene kaudu Leedule, Poolale ja Lätile suve lõpus ja sealt edasi. Samamoodi oli meil Afganistani rändeküsimus.

Kui meil tavapärane valmisolek rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtmiseks on sada majutuskohta, siis hädaolukorra tarvis on meil loodud kuni 2000 majutuskohta.

Mis siis saab, kui tuleb 20 000 inimest?

Tuleb ka vahet teha, kuidas need inimesed Eestisse tulevad. Kui ukrainlane tuleb Eestisse paluma varjupaika, menetleme me teda kui varjupaigataotlejat. Siis lähevad käiku ka need kuni 2000 majutuskohta.

Kui nad tulevad siia viisa alusel, siis sellisel juhul on meil ka üsna suur ukrainlaste kogukond Eestis, kes tõenäoliselt on valmis võtma vastu oma sugulasi või pereliikmeid. Teadaolevalt on Eestis umbes 30 000 ukrainlast ja lisaks veel umbes 20 000 ajutise tööviisaga ukrainlast. Ka kogukonnaga me oleme suhelnud ja suhtleme jätkuvalt.

Samuti võivad inimesed tulla siia täiesti oma vahenditega. Eks me peame ootama ja vaatama. Oleks ka ennatlik arvata, et kõik need inimesed, need numbrid, millest siin on räägitud, saabuvad samaaegselt. Ka Afganistani puhul me nägime, et tegelikult ei tulnud kuigi palju inimesi vaatamata prognoosidele. Ja samuti ei tulnud nad kõik ka üheaegselt.

Aga kui tuleb 20 000 varjupaigataotlejat?

20 000 varjupaigataotlejat ei ole kuigi tõenäoline. Aga juhul, kui nad tulevad, siis selliseks juhuks me loomulikult otsime täiendavaid majutuskohti. Ja sellega me oleme aktiivselt tegelemas.

Ehk siis Eesti prognoos on maksimaalselt 2000 varjupaigataotlejat, kes vajavad majutust ja muus mõttes meie riigi abi?

Jah. Aga inimesed, kes ei pruugi soovida varjupaika taotleda, ka neile on vaja ajutist abi ja tuge pakkuda. Samamoodi võivad nad vajada toetust, kuidas leida majutuskohti, isegi kui nad on suutelised oma majutuse eest ise tasuma.

Kuhu siis majutatakse need 2000 varjupaigataotlejat?

Kõigepealt Vao ja Vägeva. Need mahutavad sada inimest. Aga ülejäänud kohad on meil kaardistatud ja ma hea meelega praegu neid välja ei ütleks.

Aga ma ikkagi küsin. Kus need kohad on?

Ma kordan. Ma hea meelega ei ütleks välja neid kohti, kus meil võimalikud majutuskohad on. Aga kinnitan, need on olemas.

Ma hea meelega valmistaks teile heameelt. Aga kus kohas need majutuskohad on?

Ma usun, et nii teie kui raadiokuulaja (intervjuu salvestati algselt ERR-i raadiouudiste tarbeks – toim) saavad väga hästi aru, et lisaks sellele, et tegemist on füüsilise majutuskohaga, on tegemist ka vajadusega ette valmistada kogukondi. Ja seetõttu ma praegu raadiosaates siiski jätan need asukohad mainimata.

Kas kogukondade ettevalmistamisel pole esimene samm teavitus?

Jah, aga seda teavitust me teeme vahetult kogukonnaga mitte läbi raadioeetri. Mul on kahju nii öelda, aga ma pean jääma endale kindlaks.

Mida see kogukond tähendab?

Kui Vao ja Vägeva elanikud on tänaseks harjunud sellega, mida võib oodata ja loota varjupaigataotlejate viibimisest nende kogukonnas, siis kaardistatud kohtade elanikud, kohalikud omavalitsused, on esimesed kohad, kus me seda teavitustööd ja ettevalmistustööd teeme. Ja seda me siis teeme nendega otse ja vahetult, mitte läbi raadioeetri.

Kas see tähendab, et inimestele saadetakse postkastidesse mingisugune teavitusleht või pannakse vallalehte mingi teade. Ja millal? Need kohad on ju juba välja valitud.

Jah, need kohad on meil välja valitud. Läbirääkimine omavalitsustega on eeskätt kohaliku omavalitsuse kaudu. Ja siis juba kohalik omavalitsus koos meiega teeb teavitust elanikkonna hulgas.

Millal see hakkab?

Vastavalt vajadusele, nii, nagu meil on tarvidus täiendavaid kohti kasutusse võtta.

Kas see teavitus hakkab siis, kui inimesed on kohal?

Ei, kindlasti mitte siis, kui kohal on, vaid siis, kui me näeme seda prognoosi. Täna me ju ei tea, kas Ukrainas sündmused eskaleeruvad. Täna ei tea me ka seda, kas ja kui palju inimesi Eestisse tuleb. Ja samamoodi me ei tea seda, kas need inimesed tulevad siia varjupaigataotlejana või viisa alusel.

Mis on selle suure saladusehoidmise mõte? Miks see hea on?

Ma usun, et te saate väga hästi aru sellest, et täiendavate inimeste, sõjapõgenike tulemine siia on igal juhul Eesti ühiskonnale koormav. Ja selleks, et seda koormat teha kergemaks, on mõistlik inimesi informeerida reaalsetest olukordadest ja vajadustest, mitte külvata hirmu läbi selle, et meil on kohe homme siin massiliselt inimesi, kes vajavad majutust ja eluaset meie naabritena.

Jätkuvalt, me ei tea, millised on eskalatsiooni võimalused Ukrainas ja samamoodi me ei tea järgmist sammu, kuhu ukrainlased liiguvad. Me teame, et on neid riike maailmas ja ka siin Euroopas oluliselt rohkem, kus on suuremaid ukraina kogukondi ees. Me võime näiteks prognoosida ka ukrainlaste liikumist läbi Eesti Soome, sest Soomes on suur ukraina kogukond. Kindlasti eeskätt on Poola see riik kuhu liigutakse. Kas ja millal sealt liigutakse edasi ja millised inimeste hulgad on, seda me tegelikult ju ei tea.

Ega keegi ju väida, et homme saabub siia suur hulk inimesi. Ma küsisin, missugust positiivset efekti saavutatakse sellega, et neist kohtadest ei räägita varem? Näiteks kui kolme aasta pärast on tarvis vastu võtta suur hulk sõjapõgenikke, siis inimesed teavad, et osad neist majutatakse nende alevikku.

Ma kordan ikkagi üle, et me saame seda teavitustööd teha ja kindlasti me teemegi sellel hetkel, kui me teame, et meil on reaalne vajadus neid majutuskohti kasutusele võtta.

Aga miks mitte varem?

Küsimus on selles, et meil ei ole tarvidust ega vajadust inimestes paanikat külvata.

Miks te arvate, et see inimestes paanikat külvab, kui nad saavad teada, et just nende omavalitsuses on taoline koht?

Selle pärast, et minu kindel veendumus on, et inimestele tasub rääkida seda, mis on tegeliku olukorraga kooskõlas. Ja kui tegelik olukord ei nõua nende majutuskohtade kasutuselevõtmist, siis sellisel juhul ei ole ka mingit tarvidust sellest siin, täna ja praegu rääkida.

Ja tegelikult te saate isegi aru, et me oleme valmistunud nendeks potentsiaalseteks inimhulkadeks nii Valgevene kui ka Afganistani sündmuste valguses. Ja oleme kenasti hakkama saanud ilma, et me oleks hüüdnud, et saun põleb 33-ndat korda järjest nii, et kui see saun tõesti süttib, inimesed seda lõpuks uskuma ei jää.

Iga asi omal ajal täpselt nii nagu see sündmustele vastavalt vajalik on.

Saan ma õigesti aru, et kohalike omavalitsustega on need kohad kokku lepitud?

Kohalikud omavalitsused on teadlikud nendest asukohtadest, jah.

Kuidas see protsess käib? Kas on vaja ka omavalitsusega kokkulepet või tuleb teavitada?

See sõltub sellest, kellele majutuskohad kuuluvad. Esmane kokkulepe tuleb sõlmida omanikuga ja järgmised kokkulepped siis loomulikult kohaliku omavalitsuse ja kogukonna inimestega.

Me oleme maailmas näinud hästi erinevaid viise, kuidas suurt hulka sõjapõgenikke majutada. Alates telklinnakutest ja konteinerlinnakutest kuni koolimajade võimlateni. Mis on Eesti suund?

Täna me telklinnakuid kindlasti ei kavanda. Ja hetkeolukorras ei ole plaanis ka koolivõimlaid kasutusele võtta.

Kas pigem mõeldakse siis nendele hoonetele, mis muidu tühjana seisavad?

See on üks võimalus. Aga me oleme läbi rääkinud ka majutusettevõtetega.

Hotellid, hostelid, ühiselamud?

Me ju teame, et turismis on praegu madalseis. Hotellide täituvus on pigem madal kui kõrge. Nii et me oleme praegu rääkinud läbi erinevate hotellipidajatega.

Kuidas selle Tallinki laevaga jäi, mis Valgevene kriisi laineharjal koosolekutelt läbi käis?

Me ei ole majutust laevades kindla variandina tänaseks lukku pannud. Ja tõenäoliselt on laevade järele vajadus sellel hetkel, kui varjupaigataotlejaid saab olema rohkem. See võimalus on olemas aga me ei ole tänaste numbrite juures sellega arvestanud.

Kas toitlustuse korraldamiseks on eelkokkulepped sõlmitud?

Toitlustamise korraldamiseks praegu sõlmitakse kokkuleppeid, otsitakse neid lahendusi.

Kas selleks käib mingi riigihange?

Selleks on hästi erinevad viisid. Hetkel riigihanget avatud ei ole.

Mis need teised viisid on?

Viisid on eeskätt seotud koostööga kaitseliiduga, selleks, et pakkuda inimestele sellist toitu, mida saab teha kiiresti suures hulgas ja ka mitte liiga kulukalt.

Kes hoolitseb selle eest, et inimestele tagataks esmane meditsiiniabi?

Kui meil on varjupaigataotleja, siis on vastutus vastuvõtukeskusel. Ja kui meil on tegemist riiki viisa alusel tulnud inimesega, siis inimeste ja tõenäoliselt ka nende potentsiaalse viibimiskoha kaardistamise teeb politsei- ja piirivalveamet.

Ja siis korraldame tõenäoliselt ka testimise, vajadusel ka vaktsineerimise. Aga sealt edasi on siis juba nii, nagu viisa alusel viibivatele inimestele ette nähtud on. Et perearsti kaudu kõige suurema tõenäosusega see esmane abi käib.

Nii et viisa alusel siia jõudnud inimesed peavad endale kohaliku perearsti leidma?

Sellega me ka paralleelselt tegeleme. Sest kui inimeste hulk ühes kohalikus omavalitsuses on piisavalt suur, siis tuleb täiendav koormus perearstidele, mis arusaadavalt juba praegu on kõrge. Nii et töö- ja terviseminister Tanel Kiik ja tema ametnikud tegelevad nende lahenduste leidmisega.

Ja majutuskeskusel tuleb siis sõlmida kokkulepped mõned tervishoiuteenuse osutajaga?

Need kokkulepped on sõlmitud. Sündmused Valgevenes ja Afganistanis on pannud meid olukorda, kus me oleme juba alates eelmise aasta suvest teinud ettevalmistusi.

Kuidas see majutuskeskuste pidamine institutsionaalselt välja näeb? Kas AS Hoolekandeteenused võtab need enda hallata?

Ei, kindlasti mitte. Nemad täidavad oma lepingujärgseid kohustusi, ehk tagavad sada kohta võimekusega see 150 kohale tõsta. Kui me oleme juurde otsimas täiendavaid majutuskohti, siis sellisel juhul võtab olulise osa juhtimisest enda kätte sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet. See käib ikkagi kriisiolukorras kriisistaabi kaudu.

Kuidas tagatakse majutuskeskustes turvalisus?

Kõigis neis kohtades, mida me kasutame AS Hoolekandeteenuste kaudu, on turvalisus tagatud. Aga kui me läheme teistesse majutuskohtadesse, siis tuleb see turvalisus tagada. Tõenäoliselt tuleb kasutusse võtta kaitseliidu abi.

Te olete mitu korda maininud läinudaastast ettevalmistust. Kuivõrd erineb see, milleks me nüüd valmistume, sellest massilise sisserände võimalusest, milleks me valmistusime Valgevenest tulnud hübriidrünnaku valguses?

Peamine erinevus ongi selles, et kui me Valgevene ja Afganistani olukorrast rääkisime, siis nii Iraagi kui Afganistani inimesed oleks olnud kindlasti varjupaigataotlejad. Ukraina puhul see tõenäosus, et tuleb ka neid inimesi, kes varjupaigataotlust ei esita, on oluliselt kõrgem.

Tavapäraselt peaks ka tõlkide kohta küsima, aga nendega vist muret ei ole.

Jah, siin ma küll hingan kergendatult, et tegemist on rahvusega, kus täiskasvanud inimesed suure tõenäosusega valdavad vene keelt ja ukraina keel on ka üsna lähedane vene keelele. Õnneks on meil ka suur ukraina kogukond Eestis nii et me selle tõlkimisega saame hakkame, mis mõnel teisel puhul oleks väga suureks probleemiks.

Kas lätlaste-leedukatega on olnud ka juttu, et mis hetkel nemad võivad vajada Eesti abi, et mingi hulk sõjapõgenikke ümber jagada?

Kindlasti tulevad need diskussioonid üles ja me teame ka, et Poola on välja öelnud numbri, mida nemad on võimelised vastu võtma (miljon - toim). Aga neid läbirääkimisi numbrilisel tasandil peetud ei ole.

Aga on iseenesest mõistetav, et kui surve ühele Euroopa riigile saab olema väga suur, siis solidaarsuspõhimõttel teised riigid appi tulevad. Selle üle saab arutada siis, kui see surve reaalselt tekkinud on. Täna me räägime jätkuvalt hüpoteetilisest olukorrast.

Aga kas valitsuskabinetis on sellest põhimõtteliselt räägitud? On meil see valmisolek olemas, et minna Lätile, Leedule või Poolale appi?

See valmisolek on olemas täpselt nii nagu me Afganistani puhul nägime, et Eesti oma valmidust üles näitas ja mõned perekonnad siia ju jõudsid.