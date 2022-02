Venemaa võimalik rünnak Ukrainale sõltub ka ilmast

Isegi 21. sajandil mõjutab sõjapidamist ilm – see võib saada üheks teguriks Venemaa rünnakul Ukrainasse. Tavaline küsimus "Kas rasputitsa on tänavu varajane?," saab hoopis uue tähenduse.

Rasputitsa tähendab kevadist soppa teedel ja tänavatel, mis muudab liikumise raskemaks. Tavaliselt on selle mõju kõige enam tunda märtsis, kui lumi hakkab sulama. Seni on talv olnud suures osas Ukrainast pehme.

Sõjaväeanalüütikud arutavad, kas pehme talve jätkumine võib mõjutada Venemaa rünnakuplaane. Kreml on korduvalt eitanud oma kavatsust Ukrainat rünnata, kuid Ukraina piiride lähedale on kogunenud üle 100 000 Vene sõjaväelase koos raskerelvade, tankide, suurtükkide ja rakettidega.

Sotsiaalmeedia videod näitavad sealkandis pehmet ja üleujutatud pinnast.

Jaanuari lõpus toimunud Pentagoni briifingul ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley, et kui Ukraina "kõrge veetase" külmub, "loob see maastiku- ja ratassõidukite jaoks optimaalsed tingimused manöövriteks."

USA ametnikud on öelnud, et Putin mõistab, et ta peab märtsi lõpuks väed liikvele kamandama. Samas Vene sõjaväelased treenivad aastaringselt, nii et neil on kogemusi erinevate ilmastikuoludega.

Alates jaanuari lõpust on aga Valgevenesse sõitvatel raudteevagunitel märgatud pontoonsildade detaile.

Ukraina põhjapiir Valgevenega hõlmab tuhandeid ruutkilomeetreid raba ja sood.

Palju sõltub sõjalise operatsiooni liigist ja ulatusest, mida Venemaa võib silmas pidada. Konflikti algfaasis oleksid õhu- ja raketirünnakud tähtsamad kui mehhaniseeritud üksuste pealetung.

"Ilm ei oleks Venemaa täppisjuhitavate tiibrakettide või ballistiliste rakettide puhul takistus, sest neil on koordinaadid teada " ütleb mõttekoja RAND Corporation vanemteadur Dara Massicot.

Samas ründelennukid vajaksid selget taevast ja madalad pilved takistavad ka satelliitluuret.

Tihe pilvkate ja sombune-udune ilm võimaldaks aga venelastel suunata jällegi vägesid maa peal, ilma et neid ülalt tuvastataks. Kui Kreml otsustab rünnata, oleks optimaalne halb ilm, millele järgneb operatsioonide ajal selge taevas.

Muidugi pole ilmastikuolud Kremli jaoks ainsad ega ka peamised kaalutlused.

Tõenäoliselt saab määravaks siiski läbirääkimiste edenemine Venemaa nõudmiste üle.