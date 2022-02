Alexela: bensiiniliitri hind kahe euro tasemele jõudmas ei ole

Toornafta hinnad tõusid reedel kaheksa aasta rekordtasemele, lähenedes 100 dollarini barreli kohta. Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna rääkis "Terevisioonis", et nafta hinnad jäävad selle aasta lõikes samale tasemele. "Ta jääb see aasta kuskil sinna 90-95 dollari kanti," ütles Kärsna.

"See nädal on ta 91 juures olnud. Aga et 100 dollarit, ma arvan, see aasta ei ole kindlasti üllatuslik. Neid määramatuid tegureid on liiga palju selle jaoks," rääkis Kärsna. "Sõltub kõige rohkem poliitsituatsioonidest. Kui kuskil tekib kriis, siis see mõjutab koheselt nafta hinda."

Eesti kütuste hindade osas ütles Kärsna, et lähikuudel võib näha mõnesendiseid kõikumisi, kuid suuremaid hüppeid ei ole tulemas. "Lähinädalatel-kuudel ta jääb ikkagi samasse piirkonda. Võib kõikuda üks, kaks, kolm senti üles-alla, sõltub, kuidas maailmaturg teeb. Tõesti, kui küsida, et kui on maagiline 100 dollarit barrelist, mis siis saab, siis ma arvan, et me näeme 95 bensiini puhul hinda 1,7 eurot liitrist," ütles Kärsna.

Liisu Lassi küsimusele, kas kahe euro piir on kaugel, vastas Kärsna jaatavalt. "Kahe euro piir on õnneks kaugel tõesti. Et sinna jõuda, siis kindlasti peaks muutuma aktsiise. Aga täna selgelt on ju ka valitsus vastu võtnud otsuse, et aktsiise ei muudeta," märkis Kärsna.

Samas rääkis Kärsna, et naftat tootvad riigid on asunud kõrge nafta hinna tingimustes nafta tootmist suurendama. Samas alainvesteeringud madalama nõudlusega viimaste koroona-aastate jooksul piiravad kiirust, millega on võimalik tootmismahte kasvatada. Viidates näiteks naftat tootvate riikide ühenduse OPEC-i otsusele suurendada naftatootmist.