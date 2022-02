Nakatumiskordaja R langes 1,17-le

Nakatumiskordaja R on langenud 1,17 peale ja langus on toimunud kõikides Eesti regioonides. Sellel nädalal on oodata, et senine nakatumise kasv pöördub languseks ning kokku on oodata veidi alla 42 000 nakatunu, selgus terviseameti nädala epiidülevaatest .

Viimase 14 päeva haigestumus oli kasvutrendis keskmiselt 37 protsenti kõikides maakondades. Kõige suuremat juurdekasvu täheldati Ida-Virumaal (76 protsenti), Järvamaal (60 protsenti) ja Lääne-Virumaal 54 protsenti. Harjumaal ja Tartumaal kasvas haigestumus 24 protsendi võrra.

Viimase seitsme päeva keskmine nakatunute arv on 6861,6. Juurdekasvu kiirus on langustrendis - 50 protsendilt 16,9 protsendile. Viimase seitsme päeva keskmine hospitaliseeritute arv on 51,86. Ka selle juurdekasvu kiirus on väikeses

langustrendis - 19,3 protsendil 17,5 protsendile.

Covid-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata inimesi oli 138, pooleli oleva kuuriga inimesi kuus ning lõpetatud kuuriga inimesi 62.

Haigete vanuseline jaotus

Möödunud nädalal võrreldes üle-eelmise nädalaga kasvas haigestunute arv kõikides vanusrühmades välja arvatud vanuserühmas 5-14 aastat. Kasv oli suurem vanusrühmas 75-79 a (+65 protsenti) ja vanuserühmades 50–54 aastat, 80+ aastat (+46 protsenti mõlemas) ja vanuserühmas 65–69 aastat (+45 protsenti).

Vähenes või ei muutunud märgatavalt vanusrühmas 5–9 aastat (-3 protsenti) ja 10–14 aastat (+1 protsent). Suurim haigestumus 100 000 elaniku kohta on endiselt vanuses 5–19 aastat.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga suurenes nakatumine perekonna ringis (51 protsendilt 60-le). Vähenes aga enim laste- ja õppeasutustes (14 protsendilt 12-le).

Nakatumine hoolekandeasutustes

Möödunud nädalal nakatus 214 hoolekandeasutuse elanikku. Seitse elanikku hospitaliseeriti ning surmajuhtumeid oli kaks.

Olemasolevatel andmetel registreeriti 147 sissetoodud haigusjuhtu. Need olid seotud reisimisega 22 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte toodi sisse reisimisega Egiptusesse, järgnesid Soome ja Rootsi.

Sekveneerimine ja genotüpeerimine

Sekveneerimise andmetel on omikroni tüve osakaal ringlevatest tüvedest ca 96,5 protsenti.

Sekveneerimise andmetele tuginedes saab järeldada, et omikroni tüvega seotud haiglaravi vajanud inimeste arv on selgelt kasvutrendis. Sekveneeritud haiglaproovidest (TÜK, PERH ja Pärnu haigla) on alates 17. jaanuarist tuvastatud ainult omikroni tüve.

Gripiviiruse mõju hospitaliseerimisele

Eelmisel nädalal tuvastati 1051 gripijuhtu, gripiviiruse levik on Eestis laialdane. Samas gripiviirustest tingitud haigestumuse osakaal langes 28,5 protsenti võrra kõikides vanusrühmades.

TEHIK-u esialgsetel andmetel vajas eelmisel nädalal haiglaravi 21 gripiviirusega patsienti. Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud gripi tõttu 104 patsienti.