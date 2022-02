Kell 14.05 "Reporteritund" põhikooli lõpetamisest: edaspidi eksamiteta?

Haridus- ja teadusministeerium on kehtestamas reeglit, et põhikooli saab lõpetada noor, kelle teadmised on vaid mõnda protsendipunkti väärt. Koolijuhtide, matemaatikaõpetajate ja õpilaste endi elu läheb lihtsamaks, ent kas noorte teadmised matemaatikas ja emakeeles lähevad sellest paremaks, küsib tänane Vikerraadio "Reporteritund".