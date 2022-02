Uuring: enamik eurooplastest toetab Kiievit vastasseisus Moskvaga

Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) värske uuringu kohaselt toetab enamik eurooplastest Ukrainat vastaseisus Venemaaga. 60 protsenti uuringus osalenud eurooplastest leiab, et NATO peaks Venemaa sissetungi korral Ukrainat kaitsma.

Uuring viidi läbi seitsmes riigis, mis moodustavad kaks kolmandikku EL-i elanikkonnast. Uuring viidi läbi jaanuari lõpus. Kuues riigis arvas enamik inimestest, et Venemaa tungib 2022. aastal Ukrainasse. Kõige rohkem olid selles veendunud Ida-Euroopa inimesed. Uuring viidi läbi Poolas, Rootsis, Prantsusmaal, Itaalias, Rumeenias ja Soomes.

Poolas leidis umbes 73 protsenti inimestest, et Venemaa tungib sel aastal Ukrainasse. Soomes oli see number 44 protsenti, Saksamaal 55 protsenti ja Rootsis 64 protsenti.

Suurem osa eurooplastest leiab samuti, et nii NATO kui ka Euroopa Liit (EL) peaksid Kiievit toetama.

Uuringu autorid väidavad, et Ukraina kriis võib lõpuks muuta eurooplaste suhtumist oma julgeolekusse, vahendas The Guardian.

"Andmed viitavad geopoliitilisele ärkamisele Euroopas," ütles ECFR-i juht Mark Leonard.

"EL-i riike kujutatakse Ukraina suhtes kui lõhestunud riike, kel puudub selles küsimuses üksmeel. Kuid Euroopa kodanikud on ühtsed, nad nõustuvad, et Vladimir Putin võib sõjalist tegevust jätkata ja et Euroopa peaks koos oma NATO partneritega Ukrainale appi minema," lisas Leonard.

Uuring leiab, et EL-i kodanike usaldus Washingtoni suhtes väheneb. Kõikides riikides, välja arvatud Poolas ja Rumeenias, ütlesid inimesed, et usaldavad Saksamaad rohkem kui USA-d.

"Kuigi enamik eurooplasi usaldab endiselt NATO-t Euroopa kaitsmisel, ei ole NATO enam lihtsalt USA sünonüüm. Eurooplased usaldavad NATO-t oma huvide kaitsmisel rohkem kui USA-d," ütlesid uuringu autorid.