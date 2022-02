Neljapäev on tuuline, kuid sajuta

Neljapäeva öö hakul eemaldub lörtsi- ja vihmasadu Peipsi taha ja pärast keskööd lääne poolt alates pilved hõrenevad. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul plusspoolel, pärast keskööd langeb 0 ümbrusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeva hommikul on nii selget taevast kui ka pilvi, aga ilm on sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel kuni +2 kraadi, mandril aga 0 kuni -3 kraadi. Libeduseoht on suur.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib Lõuna-Eestis kohati vähest lörtsi või lund pudeneda. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi.

Järgnevad paar päeva on laialdasema sajuta, vaid Eesti lõunaserva eksib sajuhooge. Mujal vilksab aeg-ajalt ka päike välja. Tugev tuul lõõtsub edasi. Ööd on miinuspoolel, päevad 0 kraadi ümbruses.

Pühapäeval läheb küll sulale, aga vesine sadu veel ei jõua.