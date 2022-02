Kümnendatel eriolümpia talimängudel Tehvandil osales üle 120 sportlase

Otepääl Tehvandil toimusid kümnendat korda eriolümpia talimängud, millest võtab osa üle 120 sportlase. See on võistlus, kus kõik osalejad võistlevad vastavalt oma võimetele.

Kolmapäeval kogunes Tehvandi suusaradadele eriolümpialasi mitmest paigast üle Eesti. Nende kõigi soov oli panna end proovile ning parima tulemuse jaoks anda endast kõik.

"Me pakume võistlusvõimalust intellektipuudega sportlastele ja eriolümpia liikumine selles mõttes ongi unikaalne, et ta pakub seda võimalust absoluutselt kõikidele erineva võimekusega sportlastele. Siin ei ole ka meil vanusepiiri - kõige nooremad sportlased on kaheksa-aastased ja kõige vanemad on meil ikka päris väärikas eas," rääkis eriolümpia Eesti ühenduse spordidirektor Siret Kruk.

Olenemata plusskraadidest võistlejad ilma üle ei kurtnud.

"Täna ei olnud nii vesine, sest öösel on külmetanud öösel ja lumi on selline, et koorik on peal. Nii et väga hea suusailm ikkagi," ütles eriolümpialane Mihkael Rooba.

Eriolümpia talimängudel võisteldi murdmaasuusatamises ja räätsa teatejooksus.

"Sportlased on väga rõõmsad sellepärast, et eks see koroonaaeg on ikka oluliselt muserdanud ka meie sportlasi ja kui neil on võimalus tulla jällegi võistlema, näha oma sõpru, siis see on nende jaoks täielik pidupäev, nad on väga rõõmsad ja õnnelikud," ütles Kruk.