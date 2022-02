Puidutööstus sõltub üha rohkem impordist

Viimase paari aastaga on märgatavalt tõusnud puidutööstuse toorme import. Osalt vihjab see Eesti tööstuse edule puidu väärindamisel, teisalt on tekkimas sõltuvus Venemaa toorainest.

Puit- ja puittoodete import kasvas eelmine aasta 65 protsenti. Metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja ütleb, et kasv hakkas juba 2020. aastal. Põhjuseid on mitmeid.

"Esiteks on meil Eestis välja arenenud väga tugev konkurentsivõimeline saetööstus, kes suudab lisaks kohalikule toorainele tuua ka välismaalt palki juurde ja seda väärindada. Teiseks on lisaks saetööstusele meil väga tugev järelväärindav tööstus. Sellele saematerjalile on siin kohapeal nõudlus. Me ei pea seda kohe saatma välismaale turule tagasi, me teeme sellest ennem mingid tooted," rääkis Välja.

Lisaks on viimase kahe aasta jooksul tekkinud Eesti lähistel mitmes riigis materjali ülepakkumine.

"Näiteks me toome saepalki Rootsist. Rootsis oli suur üraski kahju, mis tekitas saepalgi ülepakkumise. Kui kaua see ülepakkumine kestab on väga keeruline hinnata. Üks piirkond, kust me oleme palki toonud on Poola. Sama lugu. Looduslike häiringute tõttu, peamiselt tormikahjude likvideerimise tõttu, on tekkinud ülepakkumine. Üks riik kust tuuakse veel saepalki on Norra. See on kõige stabiilsema väljavaatega, sest seal lihtsalt ei ole piisavalt kohalikku väärindavat tööstust," ütles Välja.

Statistikaameti andmetel tuleb kogu puit- ja puittoodete impordist kolmandik Venemaalt. Idanaabrilt saepalki Eestisse ei tooda, kuid juba väärindatud saematerjalist pool tuuakse just Venemaalt.

Välja tõdeb, et ainult impordile lootma jääda ei saa. "Kui me räägime Venemaa-suunalisest [impordist], siis loomulikult on meil poliitilised pinged, mis meid teevad murelikuks sealt materjali toomise asjus. Teistest Euroopa Liidu riikidest toomisel on hinnasurve millega tuleb võistelda ja mis sellevõrra meie olukorda eksporditurgudel muudab halvemaks," ütles ta.

Sama muret nendib ka keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre.

"Kui me jääks sõltuvaks Vene puidust, võiks nad väga lihtsalt meiega mängida, nii nagu nad praegu teevad gaasiga," rääkis Seedre.

Kui palju Eesti metsa edaspidi raiuda võib arutatakse ka Euroopa Liidu rohepöörde raames. Keskkonnaministeerium koostab ka metsanduse arengukava. Seedre ütleb, et raiemahud otsustab lõpuks ikka arengukava.

"Metsanduse arengukava juhtkogu, mis koosneb oma ala tippteadlastest on soovitanud liikuda ühtlase metsakasutuse poole pikal perioodil. Ühtlane kasutus jääb eelmise kümnendi raiemahu keskmisest allapoole," rääkis ta.

Metsanduse arengukava ootab ees veel mõjude hindamine. Riigikokku kinnitamiseks peaks kava Seedre sõnul jõudma aasta lõpuks.