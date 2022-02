Selgus sarja "Lastega kodus" peaosalise surma põhjus

"Ametnikud tegid kindlaks, et Bob suri peatrauma tõttu," seisis avalduses. "Nad jõudsid järeldusele, et ta lõi kogemata oma kukla millegi vastu ära, ei pidanud seda millekski ja läks magama. Asjasse ei olnud segatud narkootikumid ega alkohol."

Perekond leidis avalduses, et pärast surmapõhjuse raporti valmimist on ainuõige, et nemad teevad selle sisu fännidele teatavaks, vahendas CNN.

Sageti tuntuim roll oli pereisa Danny Tanner telesarjas "Lastega kodus". 65-aastane näitleja oli parasjagu oma komöödiaetendusega ringsõidul, kui ta Floridas hotellitoast surnuna leiti.

Lahkamise järel teatati kohe, et tema surma põhjuseks ei ole uimastid või mõni kuritöö. Seepärast vajas ka surma põhjuse väljaselgitamine rohkem aega.