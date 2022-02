Merko Ehitus kasvatas aastaga kasumit 27 protsenti

Ettevõtte juhtkonna teatel ületasid tulemused ehitushindade kiire kasvu ja tarneahelate probleeme arvestades aastataguseid ootusi.

"Ehituse peatöövõtu turuolukord pole paranenud, lisaks suurendab ebakindlust tõusev inflatsioon, mis vastumeetmete puudumisel ähvardab kõikide hindade spiraalse tõusuga. Pikaajaliste fikseeritud hinnaga lepingutega kaasnevad suured riskid, mida ainuüksi ehituse peatöövõtjad ei suuda enda kanda võtta, lahenduseks võiks olla paindlikum hinnastamine," teatas Merko.

Ehitusfirma teatel on turul raskusi sõlmitud lepingute tähteaegsel täitmisel ja oodata võib ka uute ehitusobjektide kallinemist.

Tellimusi lisandub lao- ja logistikasektoris, tuule-energia segmendis ning avaliku sektori objektides, mida ei saa edasi lükata.

Aasta kokkuvõttes on kinnisvaraarenduse osakaal müügitulus alla kolmandiku, kuid puhaskasumis juba üle kahe kolmandiku. Valmis ehitatud korteritest on müümata vaid üksikud ja üle poole ehituses olevatest korteritest on kaetud eelmüügi lepingutega.

Merko andis möödunud aastal üle 496 korterit ja seitse äripinda. Merko on tänavu kolmes Balti riigis kokku alustanud enam kui 1450 korteri ehitust, mis valmivad järgmisel kahel aastal.

Suuremad korteriarendusprojektid olid Merko jaoks mullu Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda arendused Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Pandeemia tingimustes suutis ehitusfirma korraldada töö objektidel suuremate seisakuteta, mis võimaldas tõsta omakapitali tootluse tasemele, mida viimati nähti finantskriisi eel.

"Ees ootavad aga juba uued väljakutsed hüppeliselt kasvanud energiahindade ning algava rohepöörde näol, mis kindlasti seavad uusi takistusi ja piiranguid tavapärasele tegutsemisele ehituses ja kinnisvaraarenduses," teatas Merko börsile.

2021. aastal sõlmis Merko 288 miljoni euro väärtuses uusi ehituslepinguid ning teostamata tööde jääk kasvas 257 miljoni euroni.