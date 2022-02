Tallinn võtab Euroopa Investeerimispangalt 100 miljonit laenu

Tallinna linn sõlmis Euroopa Investeerimispangaga (EIP) laenulepingu summas 100 miljonit eurot, et finantseerida investeeringuid linnataristusse.

Laenuga kavatseb linn rahastada muu hulgas avalike hoonete, linnaliikuvuse ning avaliku ruumi, haljasalade ja munitsipaaltaristu ajakohastamise projekte, teatas linna pressiteenistus.

Laenatud raha ehitatakse ja uuendatakse jalgrattaradu ja kõnniteid ning renoveeritakse olemasolevaid tänavaid ja ajakohastatakse avalikke parke ja väljakuid. Lisaks kasutatakse rahastust muu munitsipaaltaristu, nagu tänavavalgustuse, jäätmejaamade ning vee- ja kanalisatsioonivõrkude parendamiseks.

"EIP on varasemalt aidanud Tallinna mitmel korral, näiteks 2017. aastal. See annab meile võimaluse investeerida taristusse ja jätkusuutlikesse lahendustesse ning parandada linnaelanike elujärge," kommenteeris Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu liikmesriikidele kuuluv pikaajalist laenu andev asutus. Pank pakub pikaajalist rahastamist investeeringuteks, et aidata saavutada Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke. EIP on alates 1993. aastast investeerinud Eesti projektidesse enam kui 3,5 miljardit eurot.