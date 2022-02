VKG soovib elutähtsate teenuste tagamiseks karantiini lühendamist

Asmanni sõnul näitab statistika, et töötajate nakatumine omikroni tõvega on kõrge, kuid haigestumine kulgeb kiiresti ja väheste sümptomitega.

Ettevõtte hinnangul võiks senise 10-päevase karantiininõude positiivse diagnoosi saanud inimestele, kellel sümptomeid ei ole, lühendada viiele päevale.

VKG teatel on ettevõtte töötajatest 90 protsenti vaktsineeritud ja samal ajal on kehtestatud ka maski kandmise ja hajutamise reeglid ning töötajaid kiirtestitakse.

"Terve perioodi jooksul oleme tööd korraldanud sellisena, et elutähtsate teenuste osutamine oleks tagatud. Omikroni tüve laialdase levikuga seoses on kontserni töötajatest 12 protsenti haiguslehel, sealhulgas haigestunutest 73 protsenti on seotud Covidiga," kirjutas ettevõte valitsusele.

"Ebaproportsionaalne ettevaatlikkuse printsiibi rakendamine kriisis ei võimalda riigis osutada nõutaval tasemel elutähtsaid teenuseid ja pärsib püsitootmisprotsessiga ettevõtete majandustegevust. Viie päevase karantiininõudega isolatsiooniaeg on kasutusel eesrindlikes riikides," kirjutas VKG pöördumises.

VKG juhib tähelepanu, et pandeemia on kestnud kaks aastat ja selle aja jooksul on ettevõte tegelenud igapäevaselt turvalise keskkonna loomisega, et tagada elutähtsa teenuse tagamine.

VKG varustab ettevõtete VKG Soojus ja VKG Energia alt elektri- ja soojusenergiaga Kohtla-Järve ja Jõhvi kaugküttepiirkondi.

"Haigestunute arv kasvab iga päevaga. Viimasel kuul on meie töötajate haigestumine kasvanud hüppeliselt. Seisame silmitsi olukorraga, kus elutähtsate teenuste osutamise tagamine on raskendatud," kirjutas VKG.