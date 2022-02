Tallinn soovitab libedaga puistata kõnniteedele rohkelt graniitkillustikku

Kommunaalküsimustega tegelev abilinnapea Vladimir Svet ütles ERR-ile neljapäeval, et olukorraga pealinna kõnniteedel ei saa mitte kuidagi rahul olla.

"Meie partnerid on selgelt jätnud libedusetõrje tegemata. Hetkel käib öösel korrektselt tegemata töö likvideerimine, kui see on tehtud, siis esitame partneritele ka lepingutejärgsed leppetrahvid. Täna hommikul ei saanud kindlasti olla rahul ei kvartalisiseste sõiduteedega ega kõnniteedega," rääkis Svet.

Tema sõnul algas täna hommikul libedatõrje vajalikust oluliselt hiljem, ja sellest on tingitud ka halb olukord.

Svet ei osanud veel öelda, milliseid ettevõtteid leppetrahvid tabavad ja kui suured need olema saavad. "Aktide moodustamiseks läheb veel paar päeva," selgitas ta.

Abilinnapea kutsus aktiivsusele ka korteriühistuid ja kinnistuomanikke, et need vaataks paremini üle nende hoolduses olevad kõnniteed. "Kui nähakse, et graniitkillustik hakkab otsa saama – ja sellise ilmaga on killustiku puistamine ainus kiire lahendus libedusetõrje tagamisel –, siis tuleb pöörduda oma linnaosa valitsusse, kust saab tasuta killustikku," ütles ta.

Mõnevõrra kasutab Tallinn libeduse vastu ka mehhaniseeritud abi, kuid seal on oma piirangud. "Meil on kasutuses terve rida jäärulle ja mõned jääfreesid. Tuleb aga möönda, et tehnika kasutamine on ajakulukas ja selle kasutamisel on piirangud, sest me ei taha teekatet kahjustada. Samuti on isegi suurematel ühistutel selliseid töid keeruline tellida, seega jääb praegu kiire lahendusena kõige paremaks valikuks ikkagi graniitkillustik," rääkis Svet.

Mupo ühistuid ei trahvi

Ka neljapäeva hommikul võis Tallinnas märgata kõnniteesid, mille hooldamisega olid kimpu jäänud just eraomanikud, kes peavad seaduse järgi korras hoidma oma kinnistu ja sõidutee vahele jääva kõnnitee osa. Kas poleks parema tulemuse nimel mõistlik anda ka need kõnniteed linnale hooldada?

"See küsimus on meil jätkuvalt laual. Minu varasem mõte oli ka, et linn võiks selle kohustuse enda kanda võtta, aga see läheb maksma 17 miljonit eurot aastas. Tänaseni pole keegi suutnud sõnastada, mille arvelt see raha leida," rääkis Svet.

"Mina pean realistlikumaks, et muudetakse seadust nii, et kohalikul omavalitsusel oleks õigus leida igale piirkonnale hoolduspartner, kellega sõlmiksid lepingud nii korteriühistud kui ka linnaasutused. Siis poleks korteriühistutel vaja seda teenust tellida kojameestelt või haldusfirmadelt, vaid nad maksaksid ühele partnerile, kes vastutaks kogu kvartali hoolduse eest," selgitas Svet.

Ühe lahendusena on nähtud hoolduskohustusest kõrvale hoidvaid kinnistuomanikke ja ühistuid karmimalt trahvida. Seda seadus ka võimaldab, samas peavad Tallinna linnaosade juhid seda ebaefektiivseks.

"Trahvimine on see kõige viimane ja halvem võimalus," rääkis Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap. "Meie eesmärk on jõuda tulemuseni. Teeme munitsipaalpolitseiga koostöös tänavatel järelevalvet ja teavitame kinnistuomanikke," ütles Pihlap. "Samas mõnikord on olukord selline, et ilma trahvita ei pruugi see muutuda," nentis ta.

Tänavu mupo siiski ühtegi trahvi pole teinud. "Oleme piirdunud teavitustega, mida meie ametnikud teevad telefonitsi või kirja teel. Tuleb välja, et trahve polegi vaja teha, sest inimesed reageerivad märkustele vilkalt ja kenasti," rääkis Meeli Hunt Tallinna munitsipaalpolitseist.

Jaanuaris tegi mupo libeduse, koristamata kõnniteede ja jääpurikate tõttu ühistutele ja kinnistuomanikele 311 kirjalikku teavitust ja 371 selgitustööd, veebruaris olid need numbrid vastavalt 183 ja 154.

Samas on mupo abitelefon libeda ja lumega pidevalt punane. "Ainuüksi neljapäeva hommikul oli meil 80 abikõnet, millest 60 puudutas libedaid teid ja tänavaid," märkis Hunt.