Indoneesia ostab Prantsusmaalt 42 Rafale hävituslennukit

Indoneesia kaitseminister teatas neljapäeval, et riik ostab Prantsusmaalt kuus Rafale hävitajat. Järgmiste aastate jooksul ostab Indoneesia Prantsusmaalt veel 36 Rafale hävitajat.

"Leppisime kokku 42 Rafale hävitaja ostmises. Täna sõlmisime lepingu kuue hävitaja ostmiseks, sellele järgneb veel 36 hävitajat," ütles neljapäeval Indoneesia kaitseminister Prabowo Subianto.

Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly kohtus neljapäeval Indoneesia pealinnas Jakartas ka Subiantoga.

"Indoneesia valis Rafale hävitaja selle tehnilise tipptaseme ja demonstreeritud operatsioonivõimekuse tõttu," ütles Parly.

Hävitajate müüki kinnitas Twitteris ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Prantsusmaa on viimaste aastate jooksul sõlminud mitu Rafale hävitajate müügitehingut. Pariis on tarninud Rafale hävitajaid Indiale ja Katarile. Lähis-Ida riik Araabia Ühendemiraadid (AÜE) teatas detsembris, et ostab Prantsusmaalt 80 Rafale hävituslennukit ja 12 sõjaväehelikopterit.