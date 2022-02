Biden kritiseeris Florida vastuolulist seksuaalkasvatuse eelnõu

"Kool ei tohi soodustada klassiruumis arutelu seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi üle viisil, mis ei ole õpilaste jaoks eakohane või pole sobiv nende arengule," seisab Florida eelnõus.

Kavandatava õigusakti, mida aktivistid nimetavad seaduseelnõuks "Ära ütle gei", on vabariiklaste kontrollitud Florida osariigi kongress juba heaks kiitnud. Eelnõu pole aga veel seaduseks saanud, vahendas The Times.

Biden kritiseeris Florida osariigi plaani. "Ma tahan, et kõik LGBTQI+ kogukonna liikmed, eriti lapsed, keda see vihkav seaduseelnõu mõjutab, teaksid, et teid armastatakse ja aktsepteeritakse just sellisena, nagu te olete," kirjutas Biden Twitteris.

"Olen teie selja taga ja minu administratsioon jätkab võitlust teie kaitsmisel," lisas Biden.

Florida vabariiklasest kuberner Ron DeSantis toetab eelnõud. "Õpetajatel on õpilastega soolise identiteedi üle arutamine täiesti kohatu," ütles DeSantis.

"Koolid peavad õpetama lapsi lugema ja kirjutama. Nad peavad õpetama neile teadust, ajalugu. Vajame rohkem kodanikutunnet ja arusaamist USA põhiseadusest," ütles DeSantis.

USA neljas osariigis on seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi üle arutamine koolides osaliselt keelatud. Need osariigid on Louisiana, Mississippi, Oklahoma ja Texas. Seal on seksuaalkasvatus piiratud heteroseksuaalse sättumusega.

Florida eelnõu aga läheb sammu võrra kaugemale. See võimaldab vanematel kaevata koolid kohtusse ja nõuda kahjutasu, kui nad leiavad, et õpetaja või kool rikkusid seadust.