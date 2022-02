Brüssel kärpis EL-i majanduse kasvuprognoosi

Komisjon prognoosis 2022. aastaks nelja protsendilist majanduskasvu. Eelmise aasta sügisel prognoosis komisjon kasvuks aga 4,3 protsenti. 2023. aasta kasvuks prognoosib komisjon nüüd 2,8 protsenti, vahendas Financial Times.

Komisjon eeldab, et tarnehäired, energiahindade tõus, koroonaviiruse omikroni variandi levik piiravad lähiajal EL-i majanduse taastumist. Pikemas plaanis jääb komisjon siiski optimistlikuks.

"Sel talvel liigub Euroopa majandus vastutuult, see on tingitud omikroni variandi kiirest levikust, hinnatõusust ja tarnehäiretest. See vastutuul vaibub järk-järgult, prognoosime kasvu kiirenemist juba sel kevadel," ütles EL-i majandusvolinik Paolo Gentiloni.

Energiahinnad tõusid EL-is jaanuaris eelmise aastaga võrreldes 28,6 protsendi võrra. Toiduainete hinnatõus oli samal perioodil 5,2 protsenti.

Euroopa gaasist 40 protsenti pärineb Venemaalt. Moskva on aga Ukraina piiri lähedale koondanud üle 100 000 sõduri. Komisjon hoiatas, et Ida-Euroopa geopoliitilised pinged võivad hinnatõusu veelgi kiirendada.

"Inflatsioon, energiahindade tõus ning tarnehäired pidurdavad majanduskasvu. Tulevikku vaadates eeldame siiski, et mõned probleemid leevenevad," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.