Elektri hind tõuseb reedel 8,8 protsenti 123 euroni

Elektri hind on kõrge juba varahommikul kui see on üle 90 euro megavatt-tunni kohta, kella seitsmest tõuseb see üle 140 euro ning püsib sellest kõrgemal kuni kella kolmeni. Alates kella kümnest õhtul langeb hind alla 100 euro megavatt-tunni kohta.

Elektri hind on kalleim reede hommikul üheksast kümneni, millal tuleb megavatt-tunni eest maksta 191,32 eurot.

Soome hinnapiirkonna keskmine hind on reedel 102, 12 eurot megavatt-tunni kohta. Läti ja Leedu hinnad on Eestiga samad.